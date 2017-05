Amsterdam 4. Mai 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) wird mit seinem Embedded Secure Element (eSE) (http://www.gemalto.com/iot/consumer-electronics/embedded-secure-element), einem Smart-Chip mit sicherem Betriebssystem und integrierten Anwendungen, das kürzlich vorgestellte Samsung Galaxy S8 in ausgewählten Märkten bestücken. Das eSE wurde bereits in anderen Samsung-Smartphones wie der Galaxy A-Serie weltweit und der Galaxy C-Serie in China verwendet. Die Lösung unterstützt Samsung Pay (http://www.samsung.com/us/samsung-pay/) inklusive den Funktionen für "Transit" und "Ticketing" in ausgewählten Märkten.

Dank der globalen Expertise von Gemalto und den Kooperationen mit mehreren Anbietern über den Trusted Services Hub (http://www.gemalto.com/mobile/mcommerce/mfs/trusted-service-hub) kann Samsung seine sicheren Dienste nun weltweit anbieten. Gemalto eröffnet Samsung zudem neue Möglichkeiten, um Geschäftsbeziehungen zu verschiedensten Service-Providern wie zum Beispiel den führenden Verkehrsbetreibern weltweit aufzubauen.

"Wir freuen uns, dass wir von Samsung als einer der Zulieferer für das neue Galaxy S8 und für andere Smartphones ausgewählt wurden", sagt Suzanne Tong-Li, China-Chefin und Senior Vice President Greater China and Korea for Mobile Services and IoT von Gemalto. "Wir liefern Samsung eine End-to-End-Lösung, die zeigt, dass unsere Produktstrategie für Embedded Secure Elements auf dem aktuellsten Stand der Technik erfolgreich ist. Sie unterstützt eine Vielzahl an Funktionen und zusätzlich bietet unser Trusted Services Hub-Angebot die ideale Voraussetzung, um Gerätehersteller und Service Provider miteinander zu verknüpfen."



Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit (http://www.gemalto.com/companyinfo/digital-security) mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2016 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten und Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystem bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden Menschen und Dinge zu liefern.

Unsere mehr als 15.000 Mitarbeiter arbeiten in 112 Niederlassungen, 43 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 30 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 48 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com (http://www.gemalto.com/) oder folgen Sie uns auf Twitter unter @gemalto (http://twitter.com/gemalto).



