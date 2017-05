Das World Tourism Forum Lucerne ist eine Plattform zur Förderung des weltweiten Tourismus. Worin sehen Sie Ihre Hauptaufgabe?

Martin Barth: Seit dem ersten Forum im Verkehrshaus Luzern im Jahr 2009 positionieren wir uns als internationale Plattform. Dabei beziehen wir neben der Tourismusbranche auch die Politik, die Wirtschafts- und Finanzwelt sowie die Wissenschaft in die Diskussion ein. Unser Kredo lautet «bridging the silos» - die Vernetzung der Industrien ist dabei unumgänglich. Selbst innerhalb der Tourismusindustrie achten wir darauf, dass alle Sektoren involviert werden: Airlines, Reedereien, Destinationen, Hotellerie und Tour Operators. Teil dieser Vernetzung ist auch das Zusammenbringen der verschiedenen Generationen: CEOs werden ebenso involviert wie die Nachwuchskräfte der «Next Generation».

Weltweit zunehmende nationalistische Tendenzen, der Klimawandel, der eigentlich zu weniger touristischen Bewegungen Anlass sein sollte, in welchem Bereich sehen Sie generell den grössten Handlungsbedarf für den Tourismus?

Im Bereich der Digitalisierung gibt es sicherlich noch viele Möglichkeiten und Chancen für den Tourismus. Diese müssen nun auch entsprechend genutzt werden. Themen, die uns sicherlich auch in Zukunft beschäftigen werden, ist die Suche nach den richtigen Talenten und echten Innovationen. Wir müssen uns immer eine zentrale Frage stellen: Wie kann ich garantieren, in der heutigen Konkurrenzsituation bedeutend zu bleiben? Dabei ist es wichtig, alte Pfade zu verlassen und sich von überholten Strukturen zu lösen. Es müssen neue Synergien, Modelle, Konzepte und Formen von Reisen entwickelt werden.

Das World Tourismus Forum Lucerne findet dieses Jahr zum 5. Mal statt. Wie hat sich die Ausrichtung des Forums verändert und welches sind die wichtigsten Erkenntnisse/Errungenschaften/Resultate der vergangenen Jahre?

Das Forum ist kontinuierlich gewachsen und hat sich zu einer Plattform mit verschiedenen Anlässen im In- und Ausland entwickelt. Dazu wurden ganz selektiv Side-Events entwickelt, z.B. in Schanghai, Brasilien oder Aserbaidschan. Gerade im Falle von Aserbaidschan wird deutlich, dass wir uns nicht nur auf renommierte Reiseländer konzentrieren, sondern vor allem auch die sogenannten «emerging destinations» mit einbeziehen. Aserbaidschan war das Gastland 2015, Austragungsort des «WTFL Think Tank» in 2016 und spielt am kommenden Forum im Mai ebenfalls wieder eine Rolle.

Durch unsere Bestrebungen im Bereich der Start-ups - dieses Jahr findet erstmals das «Start-Up Innovation Camp» statt - fördern wir aktiv die Weiterentwicklung unserer Branche. Verschiedene Start-up-Unternehmen, die in den vergangenen Jahren am Forum teilnahmen, fanden dort einen Investor und nutzten damit das WTFL als Sprungbrett.

Das Thema des diesjährigen Forums lautet «Stay relevant in uncertain times!». Die geopolitische Situation ist derzeit sehr fragil und steht vor fundamentalen Problemen. Wie viel Sinn macht es da, über die Relevanz des Tourismus' zu diskutieren?

Es macht absolut Sinn. Gerade in unsicheren Zeiten einer sich schnell verändernden Welt müssen wir uns die Frage stellen, wie wir als Organisation, Destination, Unternehmen oder sogar Land bedeutend bleiben können. Das gilt nicht nur für die Tourismusbranche, sondern für sämtliche Industrien. Generell muss Tourismus in einem grösseren Rahmen betrachtet und mit all seinen Vernetzungen in einen internationalen Kontext gestellt werden. Tourismus ist mehr als nur Sonne und Spass am Strand.

Der Schweizer Tourismus leidet unter dem starken Schweizer Franken, dessen Kurs sich gegenüber dem Euro bei 1.10 stabilisiert hat. Wie wirkt sich das auf den Tourismus aus und mit welchen Massnahmen können die Einflüsse der Währung kompensiert werden?

Der Tourismus gilt als Schlüsselbranche für ein grosses Gebiet in der Schweiz - dies schreibt der Schweizer Tourismus-Verband (STV) in einem Positionspapier zur aktuellen Situation. ...

