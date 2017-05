Der amerikanische Automobilzulieferer Standard Motor Products (ISIN: US8536661056, NYSE: SMP) kündigt eine Dividende von 19 US-Cents je Aktie an. Aktionäre erhalten die Dividende am 1. Juni 2017 (Record date: 15. Mai 2017). Standard Motor Products zahlt auf das Jahr hochgerechnet 0,76 US-Dollar an die Aktionäre. Beim derzeitigen Börsenkurs von 52,56 US-Dollar (Stand: 3. Mai 2017) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...