Der Telekommunikationskonzern Windstream Holdings Corp. (ISIN: US97382A2006, NASDAQ: WIN) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,15 US-Dollar je Aktie an seine Investoren ausschütten. Die nächste Zahlung erfolgt am 17. Juli 2017 (Record date: 30. Juni 2017). Windstream, mit Firmensitz in Little Rock, Arkansas, schüttet somit auf das Jahr gerechnet 0,60 US-Dollar aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 5,44 US-Dollar ...

