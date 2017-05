Tesla hat im ersten Quartal den Umsatz auf 2,7 Milliarden Dollar verdoppelt. Elon Musk und sein Team lieferten mit 25.000 Autos so viele Elektroflitzer aus wie nie zuvor. Ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 64 Prozent. Der Verlust nahm verglichen mit dem Vorjahreswert allerdings von 282 auf 330 Millionen Dollar zu, wie der Elektroautopionier am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. "Gewinne zählen derzeit bei Tesla nicht", schrieb Barclays-Analyst Brian Johnson in einer ersten Reaktion auf die Zahlen.

