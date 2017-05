Die Unterbewertung des Value-Sektors führt seit 2016 zu einer Outperformance des Sektors. Das traf auch auf die Aktien in den Schwellenländern zu. Nach Gewinnmitnahmen hat der Sektor weiterhin gute Perspektiven. Ein Interview mit Matthew Vaight, Fondsmanager des M&G Global Emerging Markets Fund.

Wie nachhaltig ist die aktuelle Sektorrotation zugunsten von Value-Aktien?

Matthew Vaight: Wertorientierte Aktien erfreuen sich seit 2016 wieder eines regen Anlegerinteresses und verzeichneten nach einer lang anhaltenden Unterperformance gegenüber Wachstumswerten wieder eine überdurchschnittliche Wertentwicklung. Mit Blick auf die einzelnen Sektoren wurde die Rallye des Value-Segments zunächst durch die Energie- und Grundstoffindustrie angetrieben, die Auftrieb durch die Erholung der Rohstoffpreise im Verlauf des Jahres erhielten. Nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November und angesichts der optimistischen Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft griff die Erholung des Value-Segments alsbald auch auf andere zyklische Sektoren - allen voran Finanzwerte - über.

Obwohl die Rotation auf wertorientierte Aktien in diesem Jahr eine Atempause einzulegen scheint, halten wir an unserer optimistischen Prognose für Value-Investments fest. Die Rallye des vergangenen Jahres setzte plötzlich und mit voller Wucht ein, weshalb wir nicht überrascht sind, dass die Anleger jetzt ihre Gewinne mitnehmen. Vor genau einem Jahr war die Bewertungsdifferenz zwischen den verschiedenen Marktsegmenten extrem hoch. Nach den jüngsten Marktbewegungen ist der Bewertungsabstand nun geringer und die Anlagechancen sind stärker konzentriert. Dennoch denken wir, dass sich in den günstigeren zyklischeren Bereichen des Marktes nach wie vor attraktive Chancen bieten, so dass das Interesse an diesen Value-Segmenten stetig steigen dürfte.

Welche Hauptantriebsfaktoren werden diese Rotation langfristig weiter befeuern?

Wir denken, dass die Erholung wertorientierter Aktien dank der relativen Bewertungen und der besseren Fundamentaldaten anhalten kann. In den vergangenen Jahren waren Qualitätsaktien mit stabilen Erträgen, so genannte "Bond Proxies", in Mode, während als riskant empfundene Papiere von den Anlegern gemieden wurden. Auch nach der Erholung des Value-Segments seit 2016 denken wir, dass der wertorientierte Anlagestil nach seiner mehrjährigen Unterperformance noch erhebliches Aufholpotenzial besitzt. Den Abschlag, mit dem Value-Aktien gegenüber Wachstumswerten handeln, finden wir noch immer zu gross, so dass wir mit einer Verengung rechnen.

Bei den Fundamentaldaten ist sowohl auf makro- als auch auf mikroökonomischer Ebene eine Verbesserung zu konstatieren. Die Anleger fassen ...

