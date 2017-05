Eine Kombination von Logistiklösungen eröffnete dem Unternehmen einen neuen Markt.

Der berühmte Spielwarenhersteller Radio Flyer entschied sich für C.H. Robinson, um den Tesla Model S for Kids an Familien in Europa auszuliefern. C.H. Robinson wurde aufgrund seiner Fähigkeit ausgewählt, eine umfassende Logistiklösung beizusteuern, die es Radio Flyer ermöglicht, für seine Produkte einen strategischen globalen Markt zu öffnen.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170504005040/de/

Radio Flyer and C.H. Robinson worked together to bring the Tesla Model S for Kids to families in Europe. (Photo: Business Wire)

Angesichts der Herausforderung, in den direkten E-Commerce auf dem europäischen Markt einzusteigen, zunächst mit dem Tesla Model S for Kids und anschließend mit weiteren Produkten, wandte sich Radio Flyer an C.H. Robinson, damit dort eine Komplettlösung dafür geschaffen würde, die Produkte nach Europa zu bringen und dann frei Haus zu den Verbrauchern. Zur Lösung von C.H. Robinson gehörte die Sicherstellung eines Lagers, das Aufbewahrung sowie Kommissionierungs- und Verpackungsdienste bot, die Identifizierung möglicher europäischer Hersteller für die Lieferung individualisierter Fahrzeugkennzeichen und die Planung und Umsetzung sowohl des globalen als auch über die Straßen in ganz Europa abzuwickelnden Weitertransports.

"Wir sind froh über das Wissen und die Erfahrung, die C.H. Robinson sowohl in Sachen europäischer Lieferketten als auch globaler Transporte besitzt", sagte Jake Guffey, Production Supply Chain Manager von Radio Flyer. "Unsere Zusammenarbeit ermöglichte uns, unsere Produkte den Verbrauchern in einem neuen globalen Markt anzubieten."

Zunächst analysierte C.H. Robinson Radio Flyers Bedürfnisse und Herausforderungen hinsichtlich des Tesla Model S for Kids und entwickelte dann für den Hersteller eine individualisierte Lösung. Aufgrund des Ersterfolges des Programms in Europa, erweiterte Radio Flyer seine Beziehungen mit C.H. Robinson, und engagierte das Logistikunternehmen für die Unterstützung des Transports anderer Produkte, auch zu unternehmensfremden Lagern in ganz Europa.

"Unsere Beziehung mit Radio Flyer stellte sich als Schlüsselelement für unseren gemeinsamen Erfolg heraus. Radio Flyer machte sich unsere praxisorientierte Strategie zu eigen, und gemeinsam optimieren wir seine Lieferkette und unterstützen das Wachstum seiner globalen Präsenz", kommentierte Jeroen Eijsink, President Europe bei C.H. Robinson Europe. "Wir sind stolz darauf, Seite an Seite mit diesem 100 Jahre alten Unternehmen zu arbeiten, um es dabei zu unterstützen seine fantastischen Produkte an Familien in ganz Europa zu liefern."

Über C.H. Robinson

Bei C.H. Robinson glauben wir daran, dass die Beschleunigung des globalen Handels die Weltwirtschaft voranbringt. Die Stärken unserer Mitarbeiter, Prozesse und Technologien setzen wir dafür ein, unseren Kunden zu helfen, intelligenter und nicht härter zu arbeiten. Als einer der weltweit größten externen Logistikanbieter (Third-Party Logistics Provider, 3PL) stellen wir über unser globales Netzwerk ein breites Portfolio von Logistik-Dienstleistungen, Sourcing von Frischwaren und Managed Services bereit. In Europa gehört C.H. Robinson zu den führenden Spediteuren und Unternehmen für Straßentransporte und verfügt über ein dynamisches Zweigstellennetz in der gesamten Region. Unsere Teammitglieder in Europa sind mehrsprachig, geschickt im Aufbau von Beziehungen und auf Kundendienst ausgerichtet. Das Unternehmen, unsere Stiftung und unsere Mitarbeiter leisten jährlich Spenden an eine Vielzahl von Organisationen in aller Welt. C.H. Robinson hat seinen Hauptsitz in Eden Prairie, Minnesota, USA, und ist an der NASDAQ (CHRW) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.chrobinson.com oder sehen Sie sich unser Unternehmensvideo an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170504005040/de/

Contacts:

C.H. Robinson

Marianne Myburgh, +31 205 170 206

Marketing Manager Europa

Marianne.myburgh@chrobinson.com