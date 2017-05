Co-Marketing-Vereinbarung für intelligentes Selbstnachfüllsystem unterstützt die im Wandel befindlichen Verbraucherpräferenzen

Jabil Circuit, Inc. (NYSE: JBL) hat heute die Ergebnisse einer neuen eCommerce-Umfrage bekanntgegeben, die einen unvermeidlichen Wandel traditioneller Einzelhandelskanäle hin zu elektronischen Vertriebswegen (eCommerce) prognostiziert und entscheidende Überlegungen zur erfolgreichen Umsetzung dieser Veränderungen für die Verpackungsbranche anstellt.

Die von Jabil Packaging Solutions gesponserte Umfrage wurde im vergangenen Monat vom unabhängigen Forschungsinstitut Dimensional Research durchgeführt. Ziel war die Ermittlung von Markentrends bei Verpackungen vor dem Hintergrund der vom Verkaufsregal auf den Online-Vertrieb erweiterten Realität im Einzelhandel. An der Umfrage hatten mehr als 200 für Verpackungsentscheidungen bei diversen Herstellern verantwortliche Fachleute teilgenommen, darunter vorwiegend leitende Manager und Entscheidungsträger aus mittelständischen bis großen US-Unternehmen in den Sparten Konsum- und Industriegüter, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitsprodukte und Elektronik.

Der Umfrage zufolge sind viele Markenartikler dabei, ihr Geschäft neu auszurichten, um vom Wachstum des eCommerce zu profitieren, und sehen in der Neugestaltung von Verpackungen ein Kernelement ihrer Strategie. Immerhin 91 der Befragten betrachten den eCommerce-Vertrieb als wichtig für ihr Ertragsmodell, und annähernd 90 erwarten, dass dieser Vertriebsweg in den kommenden zwei Jahren weiter wachsen wird. Zwei Drittel der Teilnehmer halten Verbraucherfreundlichkeit für die mit klarem Abstand treibende Kraft bei Online-Einkäufen, an zweiter Stelle gefolgt von leichter Nachbeschaffung.

Die Befragten stimmen darin überein, dass neue Verpackungstechnologien wie RFID und das "Internet der Dinge" (IoT) in den kommenden Jahren signifikante Verpackungsinnovationen im eCommerce vorantreiben werden, teilweise auch aufgrund der starken demografischen Zunahme von Online-Kunden. Die Umfrage ergab, dass die überwiegende Mehrzahl der Markenartikler eCommerce-Käufer für jünger und technisch versierter hält.

"Angesichts der zunehmenden Beliebtheit von eCommerce als bevorzugtem Weg für Verbrauchereinkäufe sind viele große Markenhersteller bestrebt, sich vor ihren Mitbewerbern zu positionieren", sagt Erich Hoch, CEO von Jabil Packaging Solutions. "Die Umfrage zeigt eine Industrie im Wandel und spricht Bände über die Notwendigkeit eines ausgeprägteren Lieferantenprofils. Die mit dem eCommerce neudefinierte Markenerfahrung erfordert neue Modelle und Verpackungskompetenz, einschließlich optimierter Design- und Fertigungskonzepte sowie intelligenter und verbraucherfreundlicher Verpackungslösungen, die mehr Nachhaltigkeit bieten und digitale Technologieplattformen nutzen."

Hoch weiter: "Jabil ist perfekt aufgestellt, um diese Revolution der eCommerce-Verpackung an vorderster Front umzusetzen gestützt auf seine durchgängigen Kapazitäten für Präzisionsverpackungen und 50 Jahre Erfahrung im digitalen Vertrieb und im Lieferkettenmanagement."

Zu diesem Zweck stellt Jabil Packaging auf der Interpack (Stand C05, Halle 7.1) sein zum Patent angemeldetes intelligentes Selbstnachfüllsystem sowie eine neue Co-Marketing-Vereinbarung mit Replenish vor, einem eCommerce-Pionier, der im Begriff ist, die Verpackung sowie den Kauf und Versand von flüssigkeitsbasierten Produkten entscheidend zu verändern. Mit dem neuen System und der Vereinbarung unterstützt Jabil die Anstrengungen von Markenartiklern, dem Wandel in der Verbraucherpräferenz hin zu selbst nachfüllbaren Verpackungen entgegenzukommen. Das patentierte Refill System von Replenish Bottling besteht aus einer wiederverwendbaren Flasche, deren Unterseite zur Aufnahme eines Konzentratbehälters vorgesehen ist, sodass sie rechtzeitig und bequem nachgefüllt werden kann.

"Replenish bietet eine ideale Lösung für Markenartikler, um die Herausforderungen der Umstellung auf eCommerce zu bewältigen", sagt Jason Foster, CEO von Replenish. "Zu den verbreiteten Problemen beim Postversand von Waren zählen Bruch, Leckagen und andere Folgen mit negativer Auswirkung auf das Markenimage. Gemeinsam mit Jabil bereiten wir den Weg für eine nahtlose Umstellung auf Konzentrate, was nicht nur die Nachhaltigkeit fördert, sondern auch typische Schwächen von Flüssigkeitsverpackungen im eCommerce beseitigt und Versandkosten spart." Erst beim Verbraucher wird das Konzentrat mit normalem Leitungswasser verdünnt. So unterstützt Replenish den Online-Vertrieb und sicheren, kostengünstigen Versand von Haushaltsprodukten an Konsumenten weltweit.

Über Jabil

Jabil ist ein Anbieter von Produktlösungen und umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Design, Fertigung und Produktmanagement für weltweit tätige Elektronik- und Technologieunternehmen. Mit umfassendem Product Supply Chain Management und Standorten in 28 Ländern liefert Jabil kundenfokussierte Komplettlösungen in weiten Industriebereichen. Jabil Packaging Solutions ist eine Geschäftseinheit von Jabil und weltweit führend in Mehrwertverpackungen. Die Stammaktien von Jabil sind an der New Yorker Börse unter dem Kürzel JBL notiert. Für weitere Informationen siehe www.jabil.com.

Über Replenish

Replenish ist der Erfinder des patentierten wiederverwendbaren Dosier- und Nachfüllsystems, das darauf ausgerichtet ist, einen Wandel in der Verpackung sowie im Transport und Verbrauch von Haushaltsprodukten herbeizuführen. Für weitere Informationen über Replenish und lieferbare Produkte siehe www.myreplenish.com.

Über Dimensional Research

Dimensional Research ist ein Marktforschungsinstitut, das mit praxisnahen Marktanalysen und Umfragen zur fundierten Entscheidungsfindung von Technologieunternehmen beiträgt. Seine Marktforscher sind auf Technologie spezialisiert und wissen, worauf es in einer funktionierenden IT auf Unternehmensebene ankommt. Die quantitativen und qualifizierten Forschungsergebnisse liefern ein klares Verständnis der Kunden- und Marktdynamik. Für weitere Informationen siehe www.dimensionalresearch.com.

