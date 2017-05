Von Nick Kostov

LONDON (Dow Jones)--Der weltgrößte Bierbrauer Anheuser-Busch Inbev hat seinen Gewinn im ersten Quartal vervielfacht. Der kräftige Anstieg war zum einen einer niedrigen Vergleichsbasis geschuldet, zum anderen steigenden Erlösen. In den zwei größten Märkten des Konzerns, USA und Brasilien, läuft es allerdings nach wie vor nicht rund.

Der Gewinn des Konzerns, der für Marken wie Corona, Budweiser und Beck's bekannt ist, kletterte in den drei Monaten per Ende März auf 1,4 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr hatte das Unternehmen nur 132 Millionen Dollar verdient. Damals schlugen sich Finanzierungskosten im Zusammenhang mit der Übernahme des Rivalen SAB Miller nieder.

Der Umsatz legte organisch um 3,7 Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar zu, vor allem dank den Verkaufsregionen Lateinamerika und Asien-Pazifik. Allerdings verlor der Konzern Marktanteile in den USA. Zudem sank in Brasilien der Umsatz per Hektoliter aufgrund beträchtlicher Steuererhöhungen, die der Brauer noch nicht an die Konsumenten weitergegeben hat.

AB Inbev hatte die Übernahme von SAB Miller im vergangenen Jahr abgeschlossen. Der Konzern wettet damit auf neue Wachstumsquellen in Afrika und anderen Schwellenmärkten.

Die Erwartungen für das Gesamtjahr seien unverändert, so AB Inbev. So will der Konzern sein Wachstum beschleunigen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2017 02:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.