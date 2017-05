Der global tätige LED-Spezialist beliefert Unternehmen in rund 70 Ländern weltweit mit hochwertigen LEDs

Vom Kleinbetrieb innerhalb von 25 Jahren zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von 1 Billion KRW (Südkoreanische Won) gewachsen, sichere Finanzstabilität kombiniert mit Geschäfts- und Technologie-Know-how, vor allem durch eine Vielzahl patentierter Produkte

Der global tätige LED-Spezialist Seoul Semiconductor und sein Schwesterunternehmen Seoul Viosys rekrutieren derzeit externe Fachleute mit hervorragender beruflicher Expertise für den gesamten LED-Bereich.

Die Einstellungen in den Bereichen Forschung Entwicklung (F&E), Technologie, Vertrieb, Marketing und Business Support begannen am 27. April.

1. Globaler LED-Spezialist

Das Unternehmen beliefert über 500 globale Beleuchtungs-, Automobil- und IT-Unternehmen mit qualitativ hochwertigen LEDs.

Die den Kundenvorgaben entsprechenden LEDs werden in Fertigungsstätten in vier Ländern (Korea, China, USA und Vietnam) hergestellt. Der weltweite Export in rund 70 Länder erfolgt über vier ausländische Vertriebsgesellschaften in den USA, China, Europa und Japan sowie über lokale Niederlassungen in den folgenden 16 Ländern: USA, China, Taiwan, Deutschland, Großbritannien, Polen, Türkei, die Niederlande, Italien, Singapur, Thailand, Russland, Frankreich, Vietnam, Japan und Indien.

Allen Interessenten mit entsprechenden beruflichen Fähigkeiten und Sprachkenntnissen stehen Arbeitsmöglichkeiten im Ausland offen eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich zu einem Talent mit globaler Erfahrung zu entwickeln.

2. Nachhaltiges Wachstumspotenzial

Als Seoul Semiconductor 1992 in Korea gegründet wurde, war es ein Kleinbetrieb mit einem Jahresumsatz von nur 10 Milliarden KRW. Im Lauf der letzten 25 Jahre hat sich die Firma zu einem weltweit tätigen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 1 Billion KRW entwickelt.

Ende 2016 belief sich das Gesamtvermögen des Unternehmens auf 1,906 Billionen KRW bei einer Fremdkapitalquote* von 67 Prozent, ein Zeichen seiner finanziellen Stabilität.

Seoul Semiconductor durchlief nach seiner Gründung eine Phase großer Herausforderungen. Der harte Wettbewerb im LED-Sektor verlangte dem jungen Unternehmen einen starken Überlebenswillen ab, doch 12.000 branchenführende Patente bestätigen heute die Kraft des Unternehmens. Unterstützend wurden 10 Prozent des Jahresumsatzes in F&E investiert, eine Investition, die nur durch die solide finanzielle Lage von Seoul Semiconductor möglich war. Die Anstrengungen haben sich ausgezahlt: Acrich und Wicop zum Beispiel sind weltweit einzigartige Produkte.

Seoul Semiconductor, gegenwärtig auf Platz 5 der weltweiten LED-Industrie, stellt aktuell Fachkräfte mit hervorragenden Kenntnissen ein, die seine Vision, das größte LED-Unternehmen der Welt zu werden, teilen und mithelfen, die Zukunft zu gestalten.

(* Fremdkapitalquote: Maß für die Abhängigkeit von Fremdkapital; dient als Kriterium für die Beurteilung der finanziellen Solidität.)

3. Verschiedene Vergütungs- und Unterstützungsprogramme

Seoul Semiconductor und Seoul Viosys konzentrieren sich außerdem darauf, mit verschiedenen Vergütungsprogrammen die Zufriedenheit und das Wohl der Mitarbeiter zu fördern.

Derzeit bieten sie halbjährliche Anreize, Mitarbeiterbeteiligung ("profit sharing") sowie Prämien für Verbesserungsvorschläge und für die Empfehlung neuer Mitarbeiter.

Mitarbeiter mit hervorragenden beruflichen Kenntnissen und Fähigkeiten können im Rahmen eines Auswahlprogramms schon vor Ablauf von vorgegebenen Jahren befördert werden. Unterstützungsprogramme für berufliche Weiterbildung und die Verbesserung von Sprachkompetenzen stehen ebenfalls zur Verfügung und ermöglichen den Mitarbeitern, sich berufsbegleitend weiterzuentwickeln.

4. Einstellung neuer Mitarbeiter

Die Neueinstellungen werden auch im Rahmen verschiedener Arbeitszeitmodelle wie Teil- oder Gleitzeit ausgeschrieben.

Beide Unternehmen prüfen derzeit intensiv die Einstellungsvoraussetzungen für Fachkräfte wie etwa Frauen, die gut ausgebildet sind, ihre berufliche Laufbahn jedoch zum Beispiel wegen Kind und Familie unterbrochen haben, oder Fachkräfte im Ruhestand, die als Berater fungieren können.

JH Oh, Head of Human Resources, sagt dazu: "Wir freuen uns darauf, interessierte und engagierte Fachkräfte zu finden, die sich Herausforderungen mit Begeisterung und Leidenschaft stellen und dazu beitragen, die Erfolgsgeschichten bei Seoul Semiconductor und Seoul Viosys in Korea sowie rund um die Welt neu zu schreiben."

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt lichtemittierende Dioden (LEDs) für die Automobilbranche, für allgemeine Beleuchtung, Spezialbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als fünftgrößter LED-Hersteller weltweit hält Seoul Semiconductor mehr als 12.000 Patente, bietet eine große Bandbreite an verschiedenen Technologien sowie eine hohe Produktionsrate von innovativen LED-Produkten an darunter Wicop, die einfacher strukturierte gehäuselose LED mit marktführender Farbgleichmäßigkeit. Wicop ermöglicht Kosteneinsparungen auf Leuchtenebene insbesondere bei Anwendungen mit hoher Leuchtdichte und darüber hinaus ganz neue Design Möglichkeiten. Weitere innovative Produkte: Acrich, die weltweit führende direkte AC-LED; Acrich MJT, die sogenannte Multi-Junction-Technology, eine eigene LED-Familie mit geringem Stromverbrauch bei hoher Spannung, sowie "nPola", ein neues LED-Produkt auf der Basis der GaN-Substrattechnologie mit einer zehnmal höheren Leistung als herkömmliche LEDs.

Marken

Wicop und Acrich sind Marken von Seoul Semiconductor Co., Ltd.

Über Seoul Viosys:

Seoul Viosys Co. Ltd. ist ein professionelles UV-LED-Unternehmen mit Spezialisierung auf die Herstellung von umweltfreundlichen UV-LEDs und -Geräten. Seoul Viosys wurde 2002 als Schwesterunternehmen von Seoul Semiconductor Co. Ltd. mit dem Ziel gegründet, die Forschung und Entwicklung im Bereich der UV-LEDs voranzutreiben.

Seoul Viosys ist auf dem UV-LED-Markt weltweit führend und stellte verschiedene UV-LEDs für Anwendungsgebiete wie Sterilisation, Geruchsbekämpfung und Reinigung her. Das Unternehmen besitzt mehr als 4.000 Patente.

