First Global erweitert sein Angebot mit mobilem Ticketkauf für Themenpark und wird für seine mobile App ausgezeichnet

Toronto, ON, 3. Mai 2017 /CNW/ - First Global Data (First Global oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein indisches Tochterunternehmen Msewa Software Solution PVT Ltd. (Msewa) eine Vereinbarung mit dem Themenpark Snow City in Bangalore unterzeichnet hat.

Kunden können ihre Tickets für Snow City über die Vpayqwik-App bezahlen und Msewa erhält rund 1 USD pro Transaktion.

Darüber hinaus freut sich First Global sehr mitteilen zu können, dass Msewa von Siliconindia zu einem der 50 wachstumsstärksten Unternehmen des Jahres 2017 gekürt wurde. Wie Siliconindia berichtet, beherrschen diese Unternehmen die Kunst, ihr Geschäft mit Hilfe von überzeugenden und einflussreichen Geschäftsmodellen und Strategien auszubauen, und demonstrieren dies der Welt mit ihrem Wachstum.

Andre Itwaru, Chairman und CEO von First Global erklärt: Die Vielseitigkeit unserer Vpayqwik-App wird einmal mehr unter Beweis gestellt, indem wir einen Mechanismus für den elektronischen Ticketverkauf in Snow City ermöglichen. Wir bauen damit auf dem Fundament eines Einnahmenmodells über Geschäftstransaktionen auf. Was die Auszeichnung von Siliconindia betrifft, so ist es für uns eine große Ehre, von einer so renommierten und international anerkannten Nachrichten- und Informationsmarke wie Siliconindia anerkannt zu werden.

Über Snow City: (www.snowcityblr.com)

Snow City ist ein riesiger Themenpark mit einer Indoor-Schneeanlage, der sich über eine Fläche von 12500 Quadratfuss erstreckt und in dem Temperaturen unter dem Nullpunkt herrschen. Der gesamt Bereich ist mit Schnee bedeckt, der aus Wasser und Luft künstlich hergestellt wurde und daher umweltfreundlich und sogar essbar ist. Snow City bietet ein umfassendes Angebot an Freizeitaktivitäten wie Schneeballschlachten, Klettern, Rutschen, Zorbing, Basketball, Tanzen, etc. Daneben gibt es auch ein Märchenschloss aus Schnee und das erste 5D-Kino, das ein beeindruckendes Filmerlebnis bietet. Snow City ist eines der größten Entertainment-Center mit Indoor-Schneeanlage in Südindien. Sämtliche Attraktionen bieten Unterhaltung für die gesamte Familie; Touristen aus ganz Indien kommen nach Bangalore, um dies zu erleben. Snow City soll zum Vorzeigeprojekt von Karnataka Tourism werden. Diesen Publikumsmagneten, bei dem Jung und Alt voll auf ihre Kosten kommen, muss man einfach erlebt haben. Es wird hier ein einzigartiges Erlebnis in einer Traumwelt aus Schnee geboten. Wollen nicht auch Sie daran teilhaben? Selbst in der Hitze des Sommers bietet diese Stadt eine traumhafte Winterlandschaft. Genießen sie mit ihrer Familie und ihren Freunden Winterspass und Abenteuer im Schnee.

Über Bangalore:

Bangalore, offiziell unter dem Namen Bengaluru bekannt, ist die Hauptstadt des indischen Bundesstaates Karnataka. Mit seinen 8,42 Millionen Einwohnern bzw. 8,52 Millionen Einwohnern im städtischen Einzugsgebiet steht Bangalore an dritter Stelle der bevölkerungsreichsten Städte und an fünfter Stelle der am dichtest besiedelten Ballungszentren Indiens.

Über Siliconindia: (www.siliconindia.com)

Die Marke Siliconindia gibt es schon seit 14 Jahren. In den letzten zehn Jahren konnte sich siliconindia.com als vertrauenswürdigste Nachrichten- und Informationsquelle für Fachleute und Experten etablieren. Das Portal rangiert in der Kategorie IT News & Media an vierter Stelle. Mit mehr als 4 Millionen registrierten Nutzern ist siliconindia.com das wachstumsstärkste Portal und zählt zu den 110 führenden Webseiten mit dem meisten Datenverkehr in Indien. Siliconindia ist außerdem mit der Organisation von verschiedenen Veranstaltungen betraut. Unsere Veranstaltungen ermöglichen schon seit langem wertvolle und fachgerechte Einblicke in die wichtigsten Zukunftstrends des Technologiesektors. Marketingunternehmen finden hier das ideale Forum, um mit qualifizierten Zielgruppen - Käufern und Kunden - in Kontakt zu treten. Es werden messbare Ergebnisse bereitgestellt, die Unternehmen bei der Generierung von Leads, der Verkürzung ihrer Verkaufszyklen und der Umsatzsteigerung unterstützen. Siliconindia bietet mit seinen Veranstaltungen, seiner Webseite und seinem Magazin eine überzeugende Kombination, mit deren Hilfe Fachleute Konventionelles in Frage stellen und die Zukunft des Unternehmens neu gestalten können.

Über First Global: (www.firstglobaldata.com)

First Global ist ein international tätiges Finanzdienstleistungstechnologieunternehmen (FINTECH). Die zwei wichtigsten Geschäftsbereiche des Unternehmens sind mobile Zahlungen und grenzüberschreitende Zahlungen. First Globals geschützte Spitzentechnologie ermöglicht die Konvergenz von Inlands- und Auslandszahlungen, Einkäufen und Zahlungen in den P2P-, B2C- und B2B-Bereichen. First Global bietet seinen strategischen Partnern und Kunden in aller Welt mit dieser hochmodernen Technologieplattform für Finanzdienstleistungen ein Plus an Möglichkeiten.

