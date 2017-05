Düsseldorf - Am 6. April hatten wir aufgrund der verbesserten Lage auf die Gelegenheit für den Ölpreis-Future verwiesen, eine große Bodenbildung abzuschließen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.In den vergangenen Wochen sei diese Chance aber vertan worden, so dass sich der Blick der Anleger wieder auf die Unterseite richten sollte. Nach dem Abrutschen unter die 38-Wochen-Linie (akt. bei 52,13 USD) gelte es dabei vor allem, die Kombination aus der 90-Wochen-Linie und dem Aufwärtstrend seit Juli 2016 (akt. bei 47,20/08 USD) zu verteidigen, drohe bei einem Unterschreiten dieser Haltezone doch ein Rücksetzer bis zum Verlaufstief vom Juli 2016 (41,80 USD).

Den vollständigen Artikel lesen ...