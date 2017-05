Amazon will die letzte onlinefreie Bastion im deutschen Einzelhandel schleifen und startet ab heute den Verkauf frischer Lebensmittel. Wie die Branche dem Angreifer Paroli bieten will.

Ab heute ist es offiziell: Amazon startet seinen lange erwarteten Lebensmittellieferservice Fresh in Deutschland - und versetzt die Branche in Wallung. Schließlich wird dem US-Online-Primus zugetraut, Bewegung in das milliardenschwere Lebensmittelgeschäft zu bringen, in dem Online-Bestellungen bisher die große Ausnahme sind. Zum Start in Berlin und Potsdam bietet der Dienst rund 85.000 Produkte an, darunter 6000 Bio-Produkte. Angeboten werden unter anderem Artikel aus dem Sortiment der Biokette Basic, dem Fischspezialisten Nordsee oder dem Anbieter Kochhaus. Für die Lieferung wird pro Monat eine zusätzliche Gebühr fällig.

Schon im Vorfeld hatten Amazons Pläne die Branche in Alarmstimmung versetzt. Alain Caparros, Chef des Supermarktkonzerns Rewe, warnte bereits im vergangenen Jahr vor einer Verschärfung des Verdrängungswettbewerbs durch den neuen Player. "Wahrscheinlich wird nicht nur Staub aufgewirbelt, sondern ein Sturm entfacht", sagte Caparros damals der WirtschaftsWoche. "Für Amazon ist Deutschland der zweitwichtigste Markt der Welt. Wer glaubt, dass dieses Unternehmen hierzulande nur mal so testet, was geht oder nicht geht, ist naiv", so Caparros.

Teils wurde bereits über eine Pleitewelle spekulierte. "Angebote wie Amazon Fresh werden das milliardenschwere Lebensmittel-Geschäft über kurz oder lang umpflügen und für zahlreiche Insolvenzen sorgen", erwartet etwa Christoph Niering, Vorsitzender des Berufsverbands der Insolvenzverwalter in Deutschland (VID).

