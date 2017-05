Der deutsche Leitindex jagt derzeit ein Rekordhoch nach dem nächsten. Analyst Thorsten Grisse von der Commerzbank wertet die Situation nach einem Allzeithoch als sehr positiv. "Das sind Phasen, die in der Regel sehr trendstark sind", so der DAX-Analyst. Allerdings müssten Anleger auch negative Punkte beachten. So sei durchaus ein gewisses Rückschlagrisiko vorhanden. Der Experte analysiert den Deutschen Leitindex kurz-, mittel- und langfristig unter charttechnischen Gesichtspunkten. Außerdem erklärt er, auf welche Kursmarken es jetzt ankommt.