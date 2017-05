Armin Laschets Wahlkampfbus wälzt sich durch kilometerlange Staus quer durch Nordrhein-Westfalen. Wie der CDU-Spitzenkandidat vor Ort ankommt.

Armin Laschet ärgert sich schwarz. Der Wahlkampf des CDU-Spitzenkandidaten ist ausgebremst. Stau überall. Sein XXL-Bus kriecht voran - vorbei an CDU-Wahlplakaten "Schneller. Mehr Bewegung. Weniger Stau." Nur auf Umwegen und verspätet kommt der Herausforderer von NRW-Ministerpräsidenten Hannelore Kraft (SPD) zu seinen Auftritten. "Das macht mich rasend, dass man jeden Tag im Stau steht - verlorene Lebenszeit und eine Katastrophe für unsere Wirtschaft", schimpft Laschet. "Man braucht jetzt absolute Priorität, um die Situation in den Griff zu bekommen." Da können alle, die auf dem Marktplatz im bergischen Remscheid auf ihn gewartet haben, nur heftig zustimmen.

Der Landesparteichef und CDU-Bundesvize will nach der Wahl am 14. Mai Regierungschef in Nordrhein-Westfalen werden. Bis auf seinen kleinen Wutausbruch ist der Wahlkämpfer ruhig bei der Sache, nickt, lächelt, schüttelt Hände, posiert geduldig für Fotos.

Kritiker werfen ihm vor, er sei zu brav, ungefährlich, es brauche mehr Profilschärfe und bissige Attacken gegen Rot-Grün. Allerdings: Laschet - er führt die Landespartei seit Sommer 2012 und die Fraktion seit Ende 2013 - agiert inzwischen deutlich weniger zurückhaltend, kommt schlagfertiger, eloquenter rüber. Beim TV-Duell gegen Kraft wählte der 56-Jährige auch mal eine schärfere Tonlage. Und seit dem CDU-Sieg bei der Saar-Wahl ...

