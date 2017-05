Krefeld (ots) - Primagas baut sein Engagement für den Klimaschutz aus. Bereits seit Jahren setzt der Krefelder Flüssiggasversorger vielfältige Maßnahmen um und reduziert so erfolgreich den eigenen CO2-Ausstoß. Jetzt ist Primagas vollständig klimaneutral. Das Unternehmen beteiligt sich dazu an zertifizierten internationalen Klimaschutzprojekten und kompensiert so unvermeidbare Emissionen, die aus dem eigenen Geschäftsbetrieb sowie durch Lieferungen entstehen.



Um den CO2-Ausstoß auszugleichen, hat Primagas Klimaschutzzertifikate aus einem Windkraftprojekt in Indien und einem Wasserkraftwerk auf den Philippinen erworben. Beide Vorhaben sind von den Vereinten Nationen (UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change) zertifiziert und entsprechen hohen Qualitätsstandards. Indem sich Primagas an Projekten beteiligt, bei denen saubere Energien zum Einsatz kommen, trägt das Unternehmen auch zu einer umweltfreundlichen und klimaschonenden Versorgung der Bevölkerung bei.



CO2-Fußabdruck als Basis



Durch den Erwerb der Zertifikate gleicht Primagas den CO2-Ausstoß des eigenen Geschäftsbetriebs aus. 2016 emittierte der Krefelder Flüssiggasversorger rund 13.691 Tonnen CO2. Das hat die Fokus Zukunft GmbH & Co. KG bescheinigt. Berücksichtigt werden in der CO2-Bilanz drei verschiedene Emissionsbereiche. Dazu zählen direkte Emissionen, die durch den eigenen Verbrauch von Brennstoffen, und durch den Unternehmensfuhrpark entstehen. Hinzu kommen indirekte Emissionen, die mit eingekaufter Energie verbunden sind, sowie weitere Emissionen, die etwa durch Dienstfahrten und die Logistik externer Dienstleister verursacht werden. Grundlage für die Berechnungen bildet dabei das Greenhouse Gas Protocol (GHG), ein international anerkannter Standard für die Bilanzierung der Treibhausgasemissionen von Unternehmen.



CO2-Emissionen gezielt reduzieren



Primagas arbeitet bereits seit Jahren daran, die eigene Energieeffizienz zu verbessern und den CO2-Ausstoß aus dem Geschäftsbetrieb langfristig zu verringern. So bezieht das Unternehmen seit Anfang 2014 zertifizierten Grünstrom und spart allein durch diese Maßnahme jährlich rund 155 Tonnen CO2 ein. Darüber hinaus produziert Primagas seine Drucksachen seit 2013 auf FSC®-zertifiziertem Papier aus verantwortungsvollen Quellen und kompensiert den CO2-Ausstoß, der beim Drucken entsteht.



Klimaschutz für Kunden



Als nachhaltig agierendes Unternehmen verfolgt Primagas nicht nur das Ziel, die eigenen Emissionen konsequent zu senken. Der Energieversorger bietet seinen Kunden auch konkrete Lösungen für den Klimaschutz an. Flüssiggas leistet hierbei einen wertvollen Beitrag. Der Energieträger emittiert bis zu 15 Prozent weniger Kohlendioxid als Heizöl. Zudem entstehen bei der Verbrennung kaum Ruß, Asche und Feinstaub. Mit dem CO2-neutralen Flüssiggas KlimaLiebe ermöglicht Primagas seinen Kunden sogar eine zu 100 Prozent klimaneutrale Energieversorgung. Darüber hinaus erweitert Primagas in diesem Jahr sein Produktportfolio und bringt exklusiv BioLPG, regenerativ erzeugtes Flüssiggas, in Deutschland auf den Markt.



Über das Unternehmen:



PRIMAGAS gehört zu den führenden Flüssiggas-Anbietern in Deutschland. Der TÜV NORD attestierte PRIMAGAS mit dem Siegel "Geprüfte Service- und Montagequalität" als erstem Flüssiggas-Versorger in Deutschland hohe Qualität in gleich drei Bereichen: Service, Kundenzufriedenheit und Montagestandards. Damit ist PRIMAGAS in der Branche der ideale Partner für alle Privathaushalte und Betriebe, die auf saubere Energien setzen. Rund 240 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst sowie weit über 3.000 Vertriebspartner für den technischen Kundendienst beraten kompetent in allen Fragen rund um das Flüssiggas. Durch eine bundesweite Transportlogistik mit Zwischenlagern für mehrere Tausend Tonnen Flüssiggas steht PRIMAGAS für eine zeitnahe und sichere Versorgung. PRIMAGAS ist Teil der internationalen Initiative "Außergewöhnliche Energie" und ist stolz darauf, mit Flüssiggas eine besonders vielseitige und umweltschonende Energie zu vertreiben.



OTS: PRIMAGAS Energie GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/29273 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_29273.rss2



Pressekontakt: Kontakt PRIMAGAS Energie GmbH & Co. KG: Nicole Gorke Luisenstraße 113 47799 Krefeld Fon 02151 852319 Fax 02151 852340 mailto:ngorke@primagas.de http://www.primagas.de



PRIMAGAS c/o Ketchum Pleon GmbH Bahnstraße 2 40212 Düsseldorf Fon 0211 9541 2230 mailto:primagas@ketchumpleon.com