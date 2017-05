Hamburg (ots) - Am Samstag spielt Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim - nicht wirklich ein Endspiel um Platz Drei, aber dennoch spannend. Denn es geht nicht nur um Punkte sondern auch um die direkte Champions League Qualifikation.



Unter www.mybet.com kann natürlich auf den Sieger der Samstagspartie gewettet werden. Der BVB hier klarer Favorit mit Quote 1.55, Hoffenheim mit Außenseiterquote 5.30.



Aber wer wird am Ende der laufenden Saison Vierter und muss damit zunächst in die Champions League Qualifikation? Die Buchmacher sehen Hoffenheim mit niedriger Quote von 1.30 klar auf Platz Vier - Borussia Dortmund hier mit deutlich höherer Quote von 3.20.



Im Duell der Trainer-Stars Nagelsmann und Tuchel ist also auch diesmal Brisanz drin. Und vielleicht ist die Bundesliga ja gar nicht so langweilig, wie oft geschrieben und geschrien wird.



