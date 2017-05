Unterföhring (ots) -



Mit Salami schweißen? Mehl explodieren lassen? Auf einem Maisstaerke-Wasser-Gemisch laufen? Fuer den richtigen Knalleffekt in Luke Mockridges neuer SAT.1-Show "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" ab Freitag, 5. Mai, 20:15 Uhr, sorgt Konrad Stoeckel als "verrueckter Professor" mit seinen spektakulaeren Labor-Versuchen. "Wer sich Konrad einlaedt, der muss produktionsversicherungs-technisch eine Schippe drauflegen. Der hat es echt krachen lassen", kuendigt Luke Mockridge an. "Er hat zwar immer alles doppelt und dreifach abgesichert, aber zum Beispiel hat es ihm seinen Fingernagel bei einer Explosion abgesprengt. Den hat er sich hinter der Buehne einfach wieder mit Sekundenkleber angeklebt. Dann hat er noch eine Gluehbirne gegessen. Konrad ist schon ein harter Hund und ein verrueckter Typ - ein Gewinn fuer jede Sendung."



