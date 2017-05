Kann es sein, dass die Nachricht, dass der chinesische Mischkonzern HNA Group seine Beteiligung an der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008) auf fast zehn Prozent erhöht und damit verdoppelt hat, Basis des aktuell wieder anziehenden Aktienkurses der "Deutschen" ist? Das wäre insofern denkbar, weil die HNA Group keine Bank ist, daher vor allem aus Investmentperspektiven heraus agieren könnte und man sich so sagen kann: Wenn die da so massiv kaufen, werden sie schon wissen, warum sich das lohnen wird. Aber:

Eigentlich vollzieht die Aktie der deutschen Bank in den letzten zwei Wochen ja nur das nach, was der Leitindex DAX vormacht. Nur volatiler und auf einem relativ niedrigeren Niveau. Immerhin hat der DAX soeben ein neues Rekordhoch markiert, die "Deutsche" hängt noch unterhalb der Peaks vom Januar und März fest. Doch diese Widerstände bei 17,67 und 17,82 Euro sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...