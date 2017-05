München (ots) - Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte Sicherheits- und Compliance-Lösungen, hat den ehemaligen leitenden Fiserv-Manager Mark Butler zum Chief Information Security Officer (CISO) ernannt. In dieser Position soll sich Butler bei den Kunden von Qualys für die Belange der CISOs stark machen und sie bei der Absicherung des digitalen Wandels unterstützen.



Als CISO und Technology Evangelist bei Qualys wird Mark Butler den Sicherheits- und Compliance-Verantwortlichen der 9.300 Qualys-Kunden in mehr als 100 Ländern helfen, die geschäftlichen Notwendigkeiten zu verstehen, die heute die sichere digitale Transformation und den Trend zu DevSecOps vorantreiben. Zugleich wird Butler die CISOs der Kunden dabei unterstützen, diese Prioritäten mit wichtigen technischen Erfordernissen, Tools und Prozessen in Einklang zu bringen.



"Ich freue mich sehr darauf, als Chief Information Security Officer bei Qualys mit anderen CISOs zusammenzuarbeiten. Ich möchte ihnen helfen, die Übersicht über ihre gesamten IT-Assets zu gewinnen, die sie benötigen, um das heutige globale, digitale Unternehmen abzusichern", erklärt Mark Butler, neuer Chief Information Security Officer bei Qualys, Inc. "Qualys ist dank seiner einzigartigen Cloud-Plattform hervorragend aufgestellt, um CISOs zu befähigen, Sicherheit künftig von Anfang an 'einzubauen' statt nur 'aufzupfropfen' und unterschiedliche On-Premises-Lösungen für Sicherheit und Compliance zu konsolidieren."



"Mark Butler bringt einen einzigartigen Erfahrungsschatz mit, und wir sind glücklich, dass er Teil unseres Teams wird", so Philippe Courtot, Chairman und CEO von Qualys, Inc. "Als ehemaliger CISO eines Technologiedienstleisters für internationale Finanzinstitute weiß Butler genau, was getan werden muss, um Cyberbedrohungen abzuwehren und den digitalen Wandel von Grund auf sicher zu gestalten, den jetzt alle Unternehmen anstreben, um wettbewerbsfähig zu bleiben."



Mark Butler besitzt mehr als 20 Jahre Praxis- und Führungserfahrung in der IT-Sicherheit. Als Vizepräsident, CISO und Enterprise Information Security Officer bei Fiserv leitete Butler die zuständigen Teams für PCI Data Security Standard (PCI DSS) Assessments, interne Penetrationstests, Schwachstellenscans und Webanwendungssicherheit.



Vor seinem Einstieg bei Fiserv war Mark Butler in verschiedenen Rollen tätig, die die Bereiche internationale Sicherheitsberatung, unabhängige technische Forschung und Bewertungsdienstleistungen umspannten. Butler hat an der Baylor University studiert und an der Avila University einen Bachelor of Science-Abschluss im Fach Betriebswirtschaft/Betriebsführung erworben. Zudem besitzt er die folgenden aktiven Zertifikate: Certified Information Systems Security Professional (CISSP), PCI Internal Security Assessor (PCI-ISA) und Certified Information Privacy Professional/Information Technology (CIPP-IT).



