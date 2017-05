Unterföhring (ots) -



UHD1 by HD+ und Drohnenhersteller DJI präsentieren Reportage über Drohnen beim Filmen der Rallye Monte Carlo // Erstausstrahlung am Montag, 8. Mai, um 20:00 Uhr // Wiederholungen am Samstag, 13. Mai, um 20:00 Uhr und Sonntag, 14. Mai, um 14:00 Uhr //



Ob als moderne Brieftaube oder einfach als Freizeitgadget für Hobbyfilmer: Drohnen liegen voll im Trend. Dass Drohnenpilot nicht nur ein neues hippes Hobby ist, sondern auch ein eigener Berufszweig, zeigt die Reportage "Abgehoben - Rallye von oben". Der Kick: Ultrascharfe Bilder bei Rallye-Tempo und ohne zweite Chance. Der Beitrag begleitet den Drohnenfilmer André Becker und sein Team bei ihren Filmaufnahmen zur Rallye Monte Carlo. Bei weniger als minus zehn Grad mitten in den französischen Alpen trotzen flinke Kameradrohnen Schnee und Eis und filmen die offiziellen Luftaufnahmen des Autorennens in ultra-hochauflösender Qualität. UHD1 by HD+ zeigt den Beitrag erstmals am 8. Mai 2017, um 20:00 Uhr. Wiederholt wird am Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr und am Sonntag, 14. Mai, um 14:00 Uhr.



Drohnen haben sich in den letzten Jahren bei der Rallye-Berichterstattung als unverzichtbares Mittel bewährt, um die schnell bewegten Bilder einzufangen. Bei der Rallye Monte Carlo jagt ein Auto das nächste, sodass den Drohnenfilmern nur wenig Zeit bleibt. Eine perfekte Vorbereitung ist da ebenso unerlässlich wie eine hochwertige Ausrüstung: Die Drohnen erreichen Topgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern und verfügen über 360-Grad-Kameras, die sogar in einer hervorragenden Ultra HD Qualität über die bekannten 4k hinaus filmen. Dadurch können die Flugobjekte mit den Rennwagen mithalten und erzeugen Bilder wie keine gewöhnliche Kamera. Da kann so mancher Hobby-Drohnenpilot neidisch werden.



Die Reportage demonstriert nicht nur die technische Leistungsfähigkeit der Drohnen bei diesen extremen Bedingungen, sondern gibt auch einen Einblick in Vor- und Nachbereitung des Drehs: Wie bereitet das Team bei Schnee den Landeplatz für den Boxenstopp der Drohne vor, wie kommen die Bilder schnell ins Medienlabor und was gibt es bei der Bearbeitung des Bildmaterials zu beachten?



Die Antworten auf diese Fragen und natürlich die Filmdrohnen live in Aktion gibt es am 8. Mai auf UHD1 by HD+. Neben einem UHD-TV mit HEVC-Decoder benötigen Zuschauer ein HD+ Modul oder einen HD+ UHD-Receiver. Produziert wurde "Abgehoben - Rallye von oben" von der editz Filmproduktion GmbH.



Der Kanal UHD1 by Astra / HD+ kann wochentags bis 20:00 Uhr (am Wochenende bis 14:00 Uhr) unverschlüsselt empfangen werden, ab 20:00 Uhr ist dafür ein HD+ Modul bzw. ein HD+ UHD Receiver mit aktiver HD+ Karte Voraussetzung.



Empfangsparameter von UHD1: Transponder: 1.035 Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal) Symbolrate: 22.000 Ms/s Video: 2160 50p, HEVC Main 10 Datenrate: 25 Mbit/s



Über HD+



Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programm-Angebot in hochauflösender Qualität (HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 50 Sender in HD - neben 30 meist öffentlich-rechtlichen HD-Angeboten empfangen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket 22 der größten Privatsender in HD-Qualität.



www.hd-plus.de



Die HD PLUS GmbH betreibt mit UHD1 by Astra / HD+ einen der ersten 24/7 Demo-Kanäle für Ultra HD. UHD1 by Astra / HD+ richtet sich in der Daytime unter anderem an den Fachhandel, um Interessenten von UHD-TV-Geräten durch spektakuläre Inhalte für Ultra HD zu faszinieren. Abends richtet sich UHD1 by Astra / HD+ exklusiv an Nutzer von HD+, hier wird exklusiver Content aus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action, Clips und Chillout sowie User Generated Content präsentiert.



http://www.hd-plus.de/uhd/



