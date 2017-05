Unterföhring (ots) -



- Gäste der achten Show: Schauspieler Tom Beck, Coach Patrick Esume, der Belgische Ex-Torwart Jean-Marie Pfaff, Comedian Simon Pearce sowie Panagiota Petridou und Matze Knop - Themen der Sendung: Vorzüge des Promistatus von Lothar Matthäus, die erfolgreichsten WM-Songs, die ersten Autos von Sportlern, kuriose Sportarten sowie das spannende Finale im Pokal-Stemmen zwischen Tom Beck und Simon Pearce - Am Montag, 8. Mai um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 und die Wiederholung um 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD - Bildmaterial zur Sendung: https://we.tl/rNCSgDrSxg



4. Mai 2017 - In der achten Episode "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" werden gleich zu Beginn klare Fronten zwischen den Teams gezogen. Comedian Simon Pearce über seinen Teamgegner Tom Beck: "Ich kenne ihn sehr gut, wir sind schon lange befreundet. Aber heute sind wir Feinde - ich will gewinnen!" Doch auch der Schauspieler gibt sich ehrgeizig: "Mein großes Ziel: ich möchte natürlich alle Fragen in der Show richtig beantworten." Gemeinsam mit NFL-Coach Patrick Esume und Comedian Matze Knop bildet er Team Rot. Moderatorin Panagiota Petridou schwärmt dagegen von Ex-Torwart und Teamkapitän ihres blauen Teams Jean-Marie Pfaff: "Es ist für mich eine große Ehre mit unserer belgischen Waffel im Team zu sein." Während der Show zeigt Team Rot seine geballte Kompetenz, die über das Imitationstalent von Matze Knop weit hinausgeht. Doch an einer Frage scheitern beide Teams: Es gilt, die drei Vorzüge des Promistatus von WM-Held Lothar Matthäus zu erraten. Der spontane Tipp von Schauspieler Tom Beck: Osteuropäische Frauen. Die überraschenden Antworten verrät Matthäus persönlich in der nächsten Episode von "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" am kommenden Montag, 8. Mai um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 und als Wiederholung um 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD zu sehen.



Mehr zu "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette":



Moderator Frank Buschmann lässt in jeder wöchentlichen Ausgabe zwei Teams, bestehend aus jeweils drei Prominenten gegeneinander antreten. In verschiedenen Spielrunden müssen die Gäste nicht nur ihr sportliches Wissen, sondern auch bei körperlichen Herausforderungen ihr Geschick unter Beweis stellen. Pro gewonnener Runde werden Punkte vergeben. Im großen Finale der Show muss jeweils ein Team-Mitglied eine strapaziöse Aufgabe absolvieren, während die beiden anderen Team-Mitglieder Fragen beantworten. Am Ende siegt die Mannschaft mit den meisten Punkten. Die 50-minütige Show verbindet wie kein anderes Format im deutschen Fernsehen Sport, Comedy und Entertainment und das nicht nur für sportinteressierte Zuschauer. Das britische Original "A League of Their Own" mit Moderator James Corden, bekannt aus der "Late Show" und "Carpool Karaoke", läuft in Großbritannien seit 2010 überaus erfolgreich ebenfalls auf Sky 1. Die deutsche Version wird von RedSeven Entertainment produziert.



