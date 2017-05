Köln (ots) -



- Mit 24.829 Zulassungen bei Pkw und Nutzfahrzeugen erreicht Ford einen Marktanteil von 7,8 Prozent und damit das beste Marktanteilsergebnis im Monat April seit 15 Jahren.



- 97.072 Zulassungen bei Pkw und Nutzfahrzeugen in den ersten vier Monaten des Jahres ergeben einen Marktanteil von ebenfalls 7,8 Prozent.



- 21.410 Pkw-Zulassungen und 7,4 Prozent Marktanteil im April ergeben für Ford einen Pkw-Marktanteil von 7,3 Prozent im bisherigen Jahresverlauf; 82.404 Pkw-Neuzulassungen in den ersten vier Monaten des Jahres sind ein Plus von 3.062 Fahrzeugen beziehungsweise 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



- 3.419 Zulassungen bei den leichten Nutzfahrzeugen münden im April in einen Marktanteil von 12,3 Prozent, der 1,5 Prozentpunkte über dem Vorjahresmonat liegt.



In einer rückläufigen Zulassungsindustrie im April bleibt Ford weiterhin auf Erfolgskurs. 24.829 Pkw- und Nutzfahrzeugzulassungen münden in einen Marktanteil von 7,8 Prozent. Mit diesem Ergebnis bewegt sich der Kölner Hersteller 0,2 Prozentpunkte über dem Marktanteil des Vorjahresmonats. Bei den Pkw schließt der Kölner Hersteller den Monat mit 21.410 Zulassungen und einem Marktanteil von 7,4 Prozent (+ 0,1 % Prozentpunkt) ab. Mit 3.419 leichten Nutzfahrzeug-Zulassungen erreicht Ford einen stolzen Marktanteil von 12,3 Prozent (+ 1,4 Prozentpunkte) ab.



"Wir haben bei den Gesamtzulassungen mit 7,8 Prozent den besten Marktanteil seit 15 Jahren in einem April erreicht. Die Ford Partner sind hochmotiviert, unsere hervorragenden Produkte - angefangen vom Ka+ bis hin zum Transit - zu verkaufen. Mit dem neuen Ford Fiesta kommt demnächst ein weiteres Highlight in die Schauräume unserer Händler. Der in Köln gebaute Kleinwagen-Klassiker wird ein weiterer wichtiger Baustein sein, um noch mehr Kunden für unsere Produkte zu begeistern", sagte Wolfgang Kopplin, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung, Ford-Werke GmbH, und Geschäftsführer Marketing und Verkauf.



Auch die ersten vier Monate des Jahres spiegeln das robuste Verkaufsergebnis von Ford in Deutschland wider: 82.404 Pkw-Zulassungen münden in einen Marktanteil von 7,3 Prozent (+ 0,1 Prozentpunkt gegenüber Vorjahreszeitraum). Bei den leichten Nutzfahrzeugen ergaben 14.668 Zulassungen einen Marktanteil von 12,7 Prozent Marktanteil (+ 0,5 Prozentpunkte). Daraus ergeben sich 7,8 Prozent (+ 0,2 Prozentpunkt) Marktanteil bei den Gesamtzulassungen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen.



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.



