Shoal Games startet innovative EdTech-Spieleplattform Rooplay weltweit in 27 Sprachen

ANGUILLA (B.W.I.), 4. Mai 2017 - Shoal Games Ltd. (TSXV: SGW, OTCQB: SGLDF) (das Unternehmen), ein Entwickler und Herausgeber von Softwares für Mobilgeräte sowie Eigentümer von Rooplay (www.rooplay.com), meldete heute, dass es Rooplay, eine innovative Abonnement-Spieleplattform für Kinder, weltweit in 27 Sprachen auf Google Play veröffentlicht hat. Rooplay ist ausschließlich für Android erhältlich und kann unter dem folgenden Link heruntergeladen werden: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rooplaymedia.roopl ay

Die Rooplay-App kann im Handumdrehen installiert werden, beinhaltet über 500 ausgewählte Spiele. Rooplay verzichtet auf Werbung, In-App-Käufe, soziale Netzwerke und Instant-Messaging, weshalb es für Kinder vollkommen sicher ist. Rooplay wendet dasselbe Abonnement-Geschäftsmodell wie Netflix an, jedoch mit Spielen anstatt mit Filmen/Serien. Rooplay bietet eine aktive Bildschirmzeit anstelle des passiven Ansehens von Sendungen, wobei Kinder die Spielebibliothek auf eigene Faust durchsuchen oder auf demselben Gerät Familienspiele mit einem Freund spielen können. Die Spielekategorien bei Rooplay umfassen unter anderem Bis zu 5 Jahren, Lernspiele, Puzzles, Familien-, Denksport- und Herausforderungsspiele.

Das Hauptaugenmerk von Rooplay ist auf Lernspiele gerichtet und die App soll ein Marktführer bei Lernspielen für Kinder werden. Die Experten von Ambient Insight prognostizieren, dass der weltweite Umsatz von spielebasierten Lernprodukten von 2,6 Milliarden Dollar im Jahr 2016 auf 7,6 Milliarden Dollar im Jahr 2021 steigen wird.

Das Team von Shoal Games wählt die Spiele für die Rooplay-Plattform nicht nur aus und lizenziert diese, sondern produziert auch seine eigenen Rooplay Original-Garfield-Spiele. Die ersten vier Rooplay Original-Spiele auf Rooplay sind Garfield Coloring Book, Garfield Math Bingo, Garfield Memory Match und Garfield ABCs. Shoal Games ist bestrebt, regelmäßig weitere Rooplay Original-Spiele zu entwickeln und zu veröffentlichten, und verfügt über mehr als zehn Spiele, die in den kommenden Monaten auf den Markt gebracht werden sollen.

Jason Williams, CEO von Shoal Games, sagte: Wir haben Rooplay erschaffen, da Familien ein sicheres, werbefreies System mit zahlreichen Lernspielen für Kinder wünschen. Wir setzen unsere Vision um und jede neue Rooplay Original-Veröffentlichung bringt uns unserem Ziel einen Schritt näher, langfristig ein Kernstück der Heimunterhaltung und -bildung zu werden. Rooplay wurde mit globalen Ambitionen ins Leben gerufen, weshalb wir das System in 135 Ländern und 27 Sprachen veröffentlicht haben.

Unser nächstes Ziel besteht darin, weitere Vertriebspartnerschaften mit Plattformen, Hardware-Herstellern und Mobilfunkbetreibern einzugehen, die ihren Kunden ein Spielesystem anbieten möchten. Unsere Teilnahme am Mobile World Congress in Barcelona, gemeinsam mit der GSMA und dem Kings College London, war ein großer Erfolg, zumal wir in der Lage waren, die Mobilbranche von den Vorteilen von Rooplay zu überzeugen. Rooplay ist ein Unterscheidungsmerkmal für Mobilfunkbetreiber und jene, die als Erste handeln, können Rooplay ihren Kunden anbieten, um die Auswirkungen auf die Kundenakquise und -bindung zu testen, fügte Williams hinzu.

Über Shoal Games Ltd.

Shoal Games Ltd. (TSXV: SGW, OTCQB: SGLDF - www.shoalgames.com) gehört Rooplay (www.rooplay.com), eine innovative EdTech-Spieleplattform, die es Kindern ermöglicht zu spielen, zu lernen und kreativ zu sein, Garfields Bingo (www.garfieldsbingo.com), das erste Bingo-Spiel mit einer Supermarke, und Trophy Bingo (www.trophybingo.com) auf mehreren mobilen Plattformen mit über 500.000 Installationen besitzt. Rooplay ist exklusiv für Android verfügbar und kann weltweit in Google Play heruntergeladen werden. Das Produkt bietet Familien für eine monatliche Abonnementgebühr eine erlesene und immer größer werdende Auswahl an über 500 interaktiven Spielen. Rooplay wendet dasselbe Abonnement-Geschäftsmodell wie Netflix an, jedoch mit Spielen anstatt mit Filmen/Serien.

Der Private Securities Litigation Reform Act von 1995 bietet einen sicheren Hafen hinsichtlich zukunftsgerichteter Aussagen. Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung (sowie Informationen in mündlichen Aussagen oder anderen schriftlichen Aussagen, die vom Unternehmen getätigt werden) enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, wie etwa Aussagen hinsichtlich des erwarteten zukünftigen Erfolgs des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen beinhalten erhebliche Risiken und Ungewissheiten, die sich beträchtlich auf die erwarteten zukünftigen Ergebnisse auswirken könnten, weshalb sich solche Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in zukunftsgerichteten Aussagen vom oder im Namen des Unternehmens zum Ausdruck gebracht wurden. Eine Beschreibung weiterer Risiken und Ungewissheiten entnehmen Sie bitte den Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission. Die Leser sollten insbesondere den Jahresbericht (Annual Report) des Unternehmens im Formular (Form) 10-K, der am 31. März 2017 bei der SEC eingereicht wurde, den Prospekt, der gemäß der Bestimmung (Rule) 424(b) des Securities Act am 9. März 2005 eingereicht wurde, das SB2, das am 17. Juli 2007 eingereicht wurde, und den Notierungsantrag für die Stammaktien bei der TSX Venture Exchange, der am 29. Juni 2015 auf SEDAR eingebracht wurde, lesen, wo Sie eine ausführlichere Erörterung der Finanzlage und Betriebsergebnisse des Unternehmens sowie eine detaillierte Erörterung der Risikofaktoren in Zusammenhang mit einer Investition in Shoal Games Ltd. finden.

