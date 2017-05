BERLIN (Dow Jones)--Wegen der massiven Frostschäden bei Wein und Obst hat Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) den betroffenen Winzern und Obstbauern finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt. "Wenn wir von einer Katastrophe nationalen Ausmaßes sprechen, kann auch der Bund in Not geratenen Obst- und Weinbauern finanziell helfen", sagte Schmidt der Oldenburger Nordwest-Zeitung.

Diese Option lasse er in seinem Haus bereits prüfen, "damit im Ernstfall auch Bundeshilfen rasch zur Verfügung stehen". Das Ausmaß der Frostschäden lasse sich erst zur Ernte absehen, so der CSU-Politiker.

Im April war es vor allem im Süden Deutschlands zu strengen Nachtfrösten gekommen, was viele Blüten und Reben hat erfrieren lassen. Der Bauernverband hat bereits Alarm geschlagen: In einzelnen Regionen seien bis zu 80 Prozent der Ernte vernichtet, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied und forderte direkte Entschädigungsmaßnahmen sowie Zuschüsse zur Frostversicherung und Investitionshilfen für den Frostschutz.

In Deutschland sind für Hilfen bei Naturkatastrophen vorrangig die Länder zuständig. Baden-Württemberg hat die Frostschäden bei Wein und Obst als Naturkatastrophe eingestuft, damit betroffene Betriebe finanzielle Hilfen erhalten können. Voraussetzung für Hilfen des Bundes ist die Einstufung der Schäden als Katastrophe von nationalem Ausmaß.

