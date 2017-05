Berlin (ots) - Liebe Kolleginnen und Kollegen,



Radioeins vom rbb präsentiert die Preview des ARD-Fernsehfilms "Gift", den Das Erste am 17. Mai 2017 im Rahmen des ARD-Themenabends "Gefährliche Medikamente" um 20.15 Uhr zeigt. Am Freitag, 5. Mai 2017, läuft der Film vorab auf großer Leinwand im Großen Sendesaal des rbb in Berlin. Im Anschluss an die Preview findet eine Podiumsdiskussion statt. rbb-Intendantin Patricia Schlesinger begrüßt das Publikum. Radioeins-Moderator Volker Wieprecht führt durch den Abend.



Daniel Harrichs prominent besetzter, investigativer Fernsehfilm "Gift" thematisiert das Geschäft mit gefälschten Medikamenten. "Gift" ist ein globaler Wirtschaftsthriller, der auf wahren Begebenheiten basiert. Cast: Heiner Lauterbach, Julia Koschitz, Maria Furtwängler, Luise Heyer, Ulrich Matthes, Martin Brambach, Francis Fulton-Smith und Michael Roll Regie: Daniel Harrich



Auf dem Podium:



Regisseur und Grimme-Preisträger Daniel Harrich, Schauspieler Heiner Lauterbach, Prof. Dr. Karl Broich, Präsident des Bundesinstituts für Arzneimittel, Uwe Schröder, Präsident der Generalzolldirektion, Mechthild Rawert, SPD.



Aus den Reihen des Casts wird außerdem Dr. Maria Furtwängler anwesend sein.



Veranstaltungsbeginn: Freitag, 5. Mai 2017, 20.30 Uhr (Einlass: 20.00 Uhr) Veranstaltungsort: Großer Sendesaal des rbb, Masurenallee 8-14, 14057 Berlin.



Weitere Informationen zum Event unter: https://www.radioeins.de/veranstaltungen/tipp/gift.html



Kolleginnen und Kollegen der Presse sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Anmeldung und Rückfragen bitte per E-Mail an Eva Heß (evahess@ana-radica-presse.com).



