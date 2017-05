Hamburg/Frankfurt (ots) - "Medizin ohne NC studieren statt jahrelang warten" - das möchten Abiturienten, die sich derzeit bei den MediStart-Studienplatzberatern melden. Wer den NC von 1,0 nicht hat, dem drohen 7 Jahre Wartezeit bei Hochschulstart. Für 43.000 Bewerber gibt es nur 9.000 Medizinstudienplätze - trotz Ärztemangel in vielen Regionen Deutschlands.



Die Lösung bietet das Auslands-Medizinstudium: MediStart gehört zu den europaweit führenden Beratern. 15 MediStart-Universitäten bieten das deutsch- oder englischsprachige Medizin- und Zahnmedizinstudium an, z.B. in Wien/Österreich, Breslau/Polen, Riga/Lettland oder Varna/Bulgarien. Auch die besonders renommierte amerikanische Privatuniversität in Nikosia/Zypern gehört dazu.



An vielen MediStart-Universitäten läuft jetzt im Mai das Bewerbungsverfahren für Herbst 2017. Die Bewerbung ist schon vor Erhalt des Abiturzeugnisses möglich. Dank EU-Berufsanerkennungsrichtlinie ist die Auslands-Approbation in Deutschland anerkannt. Die MediStart-Beratungsqualität wurde durch den Studienplatzspezialisten Rechtsanwalt Naumann zu Grünberg geprüft und empfohlen. MediStart ist Kooperationspartner des Hartmannbundes, der die Interessen von 70.000 Ärzten und Zahnärzten vertritt.



