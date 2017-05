Liebe Leser,

es ist vollbracht. Die fünfjährige Bauphase des verheißungsvollen Projekts "Legacy" in Kanada wurde am Dienstag mit einem feierlichen Festakt abgeschlossen. Dies teilte der Kali- und Salzkonzern K+S jüngst in einer Presseveröffentlichung mit.

Die Entstehungsgeschichte

2010 übernahm K+S den kanadischen Konzern Potash One und sicherte sich damit die Möglichkeit zur Errichtung von Kaliwerken in Kanada. 2011 vom Aufsichtsrat genehmigt, startete der Bau für das ...

