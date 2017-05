Wien - Sonja Knorr, Analystin für offene Immobilienfonds bei der Ratingagentur Scope, äußert sich in einem Interview zum Stand der Abwicklung zweier bekannter Immobilien-Portfolios und den Risiken von Produkten neueren Datums, so die Experten von "FONDS professionell".Beide seien einst Verkaufsschlager gewesen. Doch dann sei die Finanzkrise gekommen, und sie seien abgewickelt worden. Die Rede sei von den offenen Immobilienfonds SEB Immoinvest (ISIN DE0009802306/ WKN 980230) und CS Euroreal (ISIN DE0009805002/ WKN 980500). In einem Interview mit ARD.boerse äußere sich Sonja Knorr, Expertin für offene Immobilienfonds bei der Ratingagentur Scope, zum Stand der Auflösung beider Portfolios und den Problemen offener Immobilienfonds der "neuen Generation".

