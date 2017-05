Der norwegische Ölriese Statoil (ISIN: NO0010096985) erwirtschaftete im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs einen bereinigten Gewinn nach Steuern in Höhe von 1,1 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 0,12 Mrd. US-Dollar), wie das Unternehmen am Donnerstag in Oslo mitteilte. Der Umsatz legte um 54 Prozent auf 15,53 Mrd. US-Dollar zu. Statoil profitierte vom höheren Ölpreis und von Kosteneinsparungen. Statoil wird für das erste ...

