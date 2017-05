Zunyi, China (ots/PRNewswire) -



Die 2017 China Guizhou Global Tea Culture Festival and Tea Expo feierte am 28. April 2017 in Meitan County, Zunyi City, in Chinas südwestlicher Provinz Guizhou ihre Eröffnung.



Bei der Eröffnungsfeier bemerkte Zhou Guofu, Präsident des China International Tea Culture Institute, dass Guizhou eine der Geburtsstätten von Tee und Teekultur in China sei. In den letzten Jahren erfuhren die Teeindustrie und Teekultur eine rasante Entwicklung. Chinesische Teeplantagen sollten bewusst die neuen Entwicklungskonzepte praktizieren. Mit Orientierung am Markt sollten wir die Teeindustrie stärken, die Kulturkette bereichern, die Technologiekette ausbauen, die Industriekette erweitern und die Wertschöpfungskette verbessern, um den kulturellen Wert, den sozialen Wert, den ökologischen Wert und den wirtschaftlichen Wert der Teeindustrie zu fördern. Wir sollten einen Beitrag zur Wiederbelebung von Chinas Teekultur leisten, um Chinas Teeindustrie zu unterstützen und China wieder in eine Tee-Großmacht zu wandeln, indem die Industrien entwickelt und Menschen bereichert werden, die Kultur gefördert und die Gesundheit gewahrt wird und wir einander durch Tee kennenlernen.



Chen Zongmao, ein Akademiemitglied der Chinese Academy of Engineering, sagte, dass Guizhou-Tee aromatisch, frisch und mild sei, und er somit keine Mühe scheue, die Teekultur und Teeindustrie von Guizhou bekannt zu machen und zu fördern.



Abdullah Maier Allawi, Gesandter des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und Kooperation des Königreichs Marokko, sagte, dass er Guizhou in Marokko gerne zu mehr Bekanntheit verhelfen würde, sodass mehr Menschen in Marokko in den Genuss des reinen und milden Guizhou-Tee kommen würden.



Bei der Eröffnungsfeier erhielt Grüner Tee aus Guizhou durch das chinesische Landwirtschaftsministerium geografische Angaben für ein Agrarprodukt. Die Chinese Calligraphers Association präsentierte eine Kalligraphie-Arbeit von 100 verschiedenen Schreibweisen des Zeichens für TEE als Geschenk für Meitan County. Und Wang Qing, der Executive Vice President der China Tea Marketing Association, verlieh die Preise für die herausragenden Gewinner der 2017 National Tea Processing Vocational Skills Competition.



