Wien (ots) - Die Niederösterreichische Landesregierung hat ihre Website mit neuer Optik, besserer Informationsstruktur und vielen wertvollen Funktionen für Besucher und Content Manager am 28. April neu gelauncht. Für technische Umsetzung und Hosting zeichnet die Technologie-Tochter der APA - Austria Presse Agentur verantwortlich.



Das Online-Portal [noe.gv.at] (http://www.noe.gv.at/noe/index.html) ist zentrale Anlaufstelle für die unterschiedlichsten Informationsbedürfnisse der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Ob Wirtschaft, Verkehr, Verwaltung, Gesundheit, Sicherheit, Kontaktdaten oder Meldungen der Landeskorrespondenz - die ganze Fülle an Serviceangeboten ist jetzt noch leichter zugänglich und auch einfacher und ressourcenschonender zu warten. Hinter der neuen Website steht das Content Management System Gentics CMS, ein Produkt der APA-IT. Das Erstellen, Beschlagworten und Kategorisieren von Inhalten ist damit ohne technische Kenntnisse möglich und wird durch Automatismen unterstützt - das spart Zeit und garantiert optimale Auffindbarkeit. Nach dem Relaunch erfüllt das Portal alle technischen Voraussetzungen für den AA-Standard der Web Accessibility Initiative (WAI), die Richtlinien für den barrierefreien Zugang von Online-Content erarbeitet.



Die Eingabeoberfläche (Backend) ist in vollem Funktionsumfang mobil nutzbar und ermöglicht den Content Managern das unkomplizierte Bearbeiten der Website von unterwegs. Presseaussendungen der NÖ Landesregierung werden nach der Veröffentlichung über das Online-Portal von APA-OTS automatisch integriert und archiviert, nachträgliches Editieren ist jederzeit möglich.



Die technische Infrastruktur hinter [noe.gv.at] (http://www.noe.gv.at/noe/index.html) wurde ebenfalls neu eingerichtet. Die hochverfügbare und ausfallsichere Server-Architektur der APA-IT garantiert durch redundante Rechenzentren mit Standort Österreich stabilen und störungsfreien Betrieb rund um die Uhr, auch bei unerwarteten Peak-Situationen. Zu solchen kann es etwa bei Ausnahmefällen kommen, wenn besonders viele Menschen zur selben Zeit auf bestimmte Inhalte zugreifen, wie z. B. Pegelstände bei Hochwasser. Als zusätzliches Feature können eigens dafür vorbereitete Seiten für Notfall-Kommunikation in kürzester Zeit eingerichtet und veröffentlicht werden, um die Bevölkerung rasch und zuverlässig zu informieren.



"Wir entwickeln Services und Produkte, damit unsere Kunden für die Herausforderungen der Digitalisierung bestens gerüstet sind. Hier konnten wir gemeinsam mit unseren Projektpartnern zeigen, wie mit intelligenten Software-Lösungen bestmögliche Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit gewährleistet werden", sagte Alexander Falchetto, Geschäftsführer APA-IT. Das nach dem Baukastenprinzip funktionierende Gentics CMS ist bereits in vielen großen Projekten im Einsatz. Die Funktionen werden ständig weiterentwickelt und verbessert.



Die [APA-IT Informations Technologie] (https://www.apa-it.at/) GmbH bietet Komplettlösungen mit Fokus auf die Bereiche Media Solutions, IT-Outsourcing und Content Management. Als Tochterunternehmen der APA - Austria Presse Agentur betreibt die APA-IT die Infrastruktur der österreichischen Nachrichtenagentur sowie zahlreicher weiterer Medienbetriebe. Etablierte Systeme und Tools werden kontinuierlich weiterentwickelt und für individuelle Kundenbedürfnisse maßgeschneidert. Dabei steht die APA-IT ihren Kunden als zuverlässiger Partner - von der Konzeption bis zum laufenden Betrieb - zur Verfügung. Know-how und Branchenverständnis machen das Unternehmen zum Spezialisten für IT-Lösungen von Verlagen und Unternehmen mit mediennahen Aufgabenstellungen.



