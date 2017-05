Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der fortgesetzte moderate Aufschwung in Deutschland wird nach neuen Berechnungen von Wirtschaftsforschern dazu führen, dass Bund, Länder und Gemeinden in diesem und in den kommenden Jahren bis 2021 "mit robust steigenden Steuereinnahmen" rechnen können. 2017 wird das Aufkommen aus Steuern und Abgaben nach den Ergebnissen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) zwar vergleichsweise langsam um 2,0 Prozent auf knapp 719,7 Milliarden Euro wachsen, danach soll sich die Einnahmeentwicklung bei stabilem Wirtschaftswachstum aber spürbar beschleunigen und jährliche Raten zwischen 3,5 und 4,4 Prozent erreichen.

2018 werden Bund, Länder und Gemeinden demnach 751,4 Milliarden Euro erzielen, und die Steuereinnahmen sollen nach den Berechnungen des gewerkschaftsnahen Forschungsinstitutes dann 2019 auf 778,8 Milliarden, 2020 auf 806,4 Milliarden und 2021 auf 835,2 Milliarden Euro anwachsen.

Die relativ schwache Zunahme in diesem Jahr führen die Ökonomen vor allem auf die Erhöhung des Grundfreibetrages und leichte Entlastungen beim Steuertarif zurück, mit denen die so genannte "kalte Progression" ausgeglichen werden soll. Die vom IMK vorhergesagten Einnahmen lägen wegen der leichten Steuersenkungen in allen Jahren geringfügig unter dem Volumen, das der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" beim Bundesfinanzministerium im November prognostiziert habe. Der Steuerschätzerkreis will seine neuen Kalkulationen dazu am kommenden Donnerstag vorlegen.

Warnung vor Steuersenkungen

Mitglieder der Runde, die die Zahlen ab Dienstag im sächsischen Bad Muskau berechnet, erwarteten aber im Vorfeld Mehreinnahmen gegenüber ihrer bisherigen Schätzung. "Die Entwicklung am aktuellen Rand ist günstiger als erwartet, die konjunkturellen Erwartungen sind auch gut, und insofern sind auch die Aufkommensperspektiven günstig", sagte ein Schätzer zu Dow Jones Newswires. Er sieht einen "Startrampeneffekt" wegen der besseren Aufkommensentwicklung seit November. Die Entwicklung sei "besser als erwartet", konstatierte auch ein anderer Steuerschätzer.

Die öffentliche Hand sei nach langer Zeit wieder fiskalisch "handlungsfähig", erklärten die Forscher des IMK. Ein stabiles Einnahmewachstum sichere diese Handlungsfähigkeit des Staates. Vorliegende Vorschläge für Steuersenkungen nannten sie aber "riskant". Die Wirtschaftspolitik sei mit einer vorsichtigen Steuerpolitik in den vergangenen zehn Jahren sehr gut gefahren, so die Ökonomen und weiter: "Sie sollte die Stabilität der öffentlichen Haushalte und die dadurch wieder gewonnene Handlungsfähigkeit des Staates in politisch schwierigen Zeiten nicht leichtfertig verspielen."

Selbst unter günstigen konjunkturellen Rahmenbedingungen, wie sie das IMK bis 2021 sehe, würden die öffentlichen Haushalte durch deutliche Steuersenkungen ohne Gegenfinanzierung stark belastet, erklärten die Forscher. Sie warnten, dass dann "mit neuen Kürzungsdebatten zu rechnen wäre", während gleichzeitig zentrale Ausgabenbedarfe, vor allem bei den öffentlichen Investitionen, vernachlässigt würden. Damit erwiesen sich Steuersenkungen "nicht nur als verteilungspolitisch und fiskalisch problematisch, sondern zusätzlich noch als makroökonomisch destabilisierend".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/gos

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 04, 2017 06:16 ET (10:16 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.