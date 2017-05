Hamburg (ots) - Diese Woche berichten deutsche VIPs in GALA (Ausgabe 19/17, ab heute im Handel), wie sie Muttertag feiern. Schauspielerin Ursula Karven (52), Mutter von zwei Söhnen im Alter von 13 und 23 Jahren, sagt: "Ich bestehe auf etwas selbst Gebasteltem. Die Jungs würden sich nie trauen, diesen Tag zu versäumen."



Verona Pooth (49) schwärmt über ihre Söhne Rocco (5) und San Diego (13): "Der eine malt mir ein Bild, der andere kauft mir Blumen - die überbieten sich richtig, das finde ich sehr süß."



Ex-Ski-Rennläuferin Maria Höfl-Riesch (32) wiederum setzt auf Quality-Time: "Meine Mutter und ich gehen gern zusammen Skilaufen." Aber auch Kreuzfahrten habe sie schon mit ihrer Mutter gemacht.



Und Schwimm-Legende Franziska van Almsick (39) - in der DDR ohne Muttertag aufgewachsen - sagt: "Ich finde es am schönsten, wenn meine Kinder ganz spontan zu mir sagen: ,Mama, ich liebe dich. Danke, dass du immer für mich da bist.'" Ihre Jungs sind zehn und drei.



