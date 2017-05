Dietikon (ots) -



Chicorée setzt nach dem Abschluss der Konsolidierungsphase im

vergangenen Jahr den Expansionskurs 2017 fort.



Dieses Wochenende kommen 2 neue Standorte in der Deutschschweiz

zum Chicorée Filialnetz hinzu. Morgen Freitag, 5. Mai wird die

Filiale im Einkaufszentrum Aarepark in Würenlingen und an diesem

Samstag, 6. Mai die Filiale im Einkaufszentrum Zugerland in

Steinhausen eröffnet.



Die beiden neuen Filialen wurden vom Textilunternehmen Yendi

übernommen. Weitere Standorte befinden sich aktuell in Verhandlungen.



Für das Jahr 2017 sind 5 bis 10 Neueröffnungen im Hauptkonzept

Chicorée in der Schweiz geplant.



Neu zählt die Gruppe mit den Modulen Chicorée und Chicorée Outlet

154 Standorte in allen Landesteilen und beschäftigt über 700

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Chicorée eröffnete die erste Filiale vor 32 Jahren 1985 in Baden

AG und wird auch heute noch vom Gründer und Inhaber Jörg Weber mit

seinen beiden Söhnen als Schweizer Familienunternehmung geführt.



