LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien des Gasekonzerns Linde sind laut der britischen Bank HSBC attraktiv - egal, ob die geplante Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair gelingt oder nicht. Ungeachtet der beiden Szenarien sah Analyst James Richards in einer Studie vom Donnerstag mittelfristig weiteres Potenzial und hob das Kursziel von 158 auf 179 Euro an. Aktuell stehen die Papiere bei 168 Euro. Damit traut der Experte den Papieren ein Plus von rund 6,5 Prozent zu.

Mit Blick auf die geplante Fusion dürfte bald eine Entscheidung anstehen, schrieb Richards. Vermutlich wäre wohl jegliche Ankündigung mit Details zu der geplanten Transaktion positiv für den Kurs. Insofern empfahl der Experte die Anteilsscheine nun zum Kauf.

Im Falle einer Fusion rechnet Richards mit Kosteneinsparungen in Höhe von rund 900 Millionen Euro. Das sei ein beträchtlicher Wert in einem Umfeld immer noch niedrigen Wachstums. Zudem wäre das neue Unternehmen wohl auch nicht besonders hoch verschuldet. Hinzu komme, dass sich Linde und Praxair wahrscheinlich aus regulatorischen Gründen von Unternehmensteilen trennen müssten, was die Schuldenlast verringern würde.

Doch auch ohne die Fusion seien die Linde-Aktien immer noch günstig bewertet, erklärte Richards weiter. Das gelte insbesondere im Vergleich zur recht teuren europäischen Chemiebranche.

Die Bewertung von Praxair als eigenständiges Unternehmen sei indes weniger interessant. Hier hob der Analyst zwar das Kursziel um 4 auf 117 US-Dollar an, beließ die Einstufung aber auf "Hold".

HSBC stuft solche Aktien mit "Buy" ein, deren Kursziel mehr als 20 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Liegt aber das Ziel zwischen 5 und 20 Prozent über dem aktuellen Kurs, kann die Einstufung statt "Buy" auch "Hold" lauten./la/mis/stb

