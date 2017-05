Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstagmittag solid im Plus, die Höchststände aus der ersten Handelsstunde wurden allerdings nicht verteidigt. Der Höhenflug mit nur einem Minustag in der vergangenen und aktuellen Börsenwoche setzt sich aber unvermindert fort, das neue 52-Wochen-Hoch liegt mittlerweile bei 8'936 Punkten. Geprägt ist die Stimmung von der steigenden Spannung im Vorfeld des entscheidenden Wahlgangs in Frankreich vom kommenden Sonntag. Nach der gehässigen letzten Fernsehdebatte zwischen den beiden Kontrahenten um das Präsidentenamt, Marine Le Pen und Emanuel Macron, sehen die Politprognostiker weiterhin den europafreundlichen Macron im Vorteil. Gleichzeitig warnen verschiedene Beobachter davor, sich zu früh in Sicherheit zu wiegen.

Die Aussagen der amerikanischen Notenbank vom Vortag hinsichtlich des weiteren Tempos bei den Zinserhöhungsschritten liessen keine eindeutigen Schlüsse zu. Das Fed habe aber die Türe für einen weiteren Zinsschritt im Juni offen gelassen, hiess es in Marktkreisen. Jüngst hatten schwächere Konjunkturdaten aus den USA, darunter das BIP im ersten Quartal, für Sorgenfalten gesorgt. Die Währungshüter sehen diese Abschwächung aber lediglich als vorübergehendes Phänomen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.45 Uhr 0,37% höher bei 8'925,07 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, steigt um 0,38% auf 1'426,52 Punkte und ...

