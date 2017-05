Liebe Trader,

Adidas hat im ersten Quartal mit einem Umsatz über den Erwartungen positiv überrascht und liegt über den Prognosen. Die jährlich weiter steigenden Raten bei Umsatz und Gewinn hievten das Wertpapier bereits in ungeahnte Höhen - der Langfristchartverlauf der Adidas-Aktie offenbart seit 2001 einen ungebrochenen Aufwärtstrend, der sogar zur Oberseite verlassen wurde und hierdurch seit April 2016 eine Rally-Beschleunigung zu erkennen ist. Fundamental wird zwar die Aufwärtsbewegung noch getragen, doch die Luft wird auch merklich dünner. Dies könnte seitens der Marktteilnehmer daher bald für Gewinnmitnahmen genutzt werden, was das Wertpapier kurzzeitig unter Druck bringen sollte. Noch aber erfreuen sich Investoren bester Laune und hoben die Aktie im heutigen Handel sogleich auf ein frisches Rekordhoch bei 188,95 Euro. Solange das Momentum hoch bleibt, bestehen noch Chancen auf einen weiteren Kurszuwachs.

Long-Chance:

Die Zahlen zum abgelaufenen Quartal bei Adidas übertrafen erneut die Erwartungen, was die Aktie kurzzeitig auf frische Rekordstände zulegen ließ. Möglicherweise ist das Aufwärtspotential bereits Großteils aufgebrauch, sodass ich nun eine längere Konsolidierungsphase einstellen könnte. Als erste Anlaufstelle bei einem nachhaltigen Kursrücksetzer unter 180,00 Euro wäre der gleitende Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 174,16 Euro zu nennen, darunter dürfte es recht schnell in den Bereich der Horizontalunterstützung bei grob 160,30 Euro weiter abwärts gehen und macht tendenziell ein Short-Investment interessanter. Auf der Gegenseite könnte jedoch auf kurzfristiger Basis noch ein Kursanstieg an die Marke von zunächst 192,84 Euro erfolgen, darüber bei entsprechender Kursstärke sogar bis zum Bereich von rund 200,00 Euro weiter aufwärts reichen. Spätestens an dieser Stelle sollte das Papier von Adidas jedoch wieder zur Unterseite abdrehen und in die erwartete Konsolidierungsbewegung eintauchen. Daher bleibt ein Investment auch nicht ganz risikolos, Anzeichen für eine direkte Trendwende sind noch nicht zu erkennen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Sell-Limit-Order: 200,00 Euro

Kursziel: 180,00 / 160,30 Euro

Stopp: > 205,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 5,00 Euro

Zeithorizont: 3 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Adidas AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 185,85 Euro; 12:55 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

