Die chinesischen Investoren befinden sich zurzeit auf Shopping Tour in Europa. Sehr auffällig ist dabei die HNA Group. Sie hat gestern den Anteil von 10 Prozent bei der Wiener Fondsgesellschaft C-Quadrat auf fast 75 Prozent aufgestockt. China's HNA Group goes on a global shopping spree https://t.co/ZomDZZFz8g - The Economist (@TheEconomist) April 16, 2017 Die beiden ...

