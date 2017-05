Der oö. Industriezulieferer Miba mit Sitz in Laakirchen hat im Geschäftsjahr 2016/17 (per 31. Jänner) den Umsatz um 4,6 Prozent auf 752 Mio. Euro gesteigert. Bis 2020 hat man eine Milliarde im Visier. Wachsen will man organisch, aber auch durch Akquisition, teilten Vorstandsvorsitzender Franz Peter Mitterbauer und Finanzvorstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...