Wie wird der Schweizer Arbeitsmarkt in Zukunft aussehen? Das

Resultat einer branchenübergreifenden Umfrage von PwC Schweiz und HR

Today bei über 200 Personalverantwortlichen von nationalen und

internationalen Unternehmen zeigt: Stark diversifizierte

Karrieremodelle und die Digitalisierung werden die Art und Weise, wie

wir arbeiten, bis 2025 zusehends verändern.



Ein rasanter Wandel des Schweizer Arbeitsmarktes in den kommenden

Jahren und geopolitische Unsicherheiten werden HR-Teams vor neue

Herausforderungen stellen. Neben der Digitalisierung und der neuen

Arbeitseinstellung der Generation Y sowie dem sinkenden Anteil von

Vollzeitangestellten steigt der Druck weiter, in einer zunehmend

beschleunigten Wirtschaftswelt unmittelbar Lösungen zu finden und

bestehen zu können.



Die Arbeitswelt im Wandel



Die Mehrheit der Studienteilnehmer (88%) messen der

Digitalisierung in den nächsten fünf bis zehn Jahren den grössten

Einfluss auf die Arbeitswelt zu. Über die Hälfte der Befragten (52%)

erwarten sogar, dass bis 2025 fast ein Drittel der Jobs durch

digitale Tools ersetzt werden. Nur 16% der befragten Unternehmen

fühlen sich jedoch bereit für diese Umstellung. Ebenfalls eine grosse

Rolle spielt der demografische Wandel. Neben einer alternden

Gesellschaft in Europa und weiter steigendem Frauenanteil werden mehr

Talente aus Asien und Afrika erwartet.



Mehr Flexibilität für Talentmanagement und Mobilität



Mitarbeiter sollen künftig mehr Einfluss darauf nehmen, wie und

woran sie arbeiten. 89% der Befragten bestätigen die Wichtigkeit

sogenannter «Lifestyle-Incentives», wie z.B. flexibler Arbeitszeiten

und der Option Homeoffice. Zudem werden Angestellte künftig für mehr

als eine Firma arbeiten. Immer wichtiger wird dann die

Unternehmenskultur, um Mitarbeiter zu binden. Die globale Mobilität

wird vor allem für grosse Firmen an Bedeutung gewinnen.



Neue Organisationsstrukturen



Die Herausforderung, diesen Wandel zu bewältigen, obliegt vor

allem den HR-Abteilungen. Sie sollen gemeinsam mit anderen

Unternehmen als Teil multipler Netzwerke zusammenarbeiten, um neue

Talente zu rekrutieren und zu teilen. «Wandel wird meist erst zu spät

erkannt und mit zu wenig Feingefühl vorbereitet», warnt Charles

Donkor, Leiter Human Capital Consulting PwC Schweiz. «Es ist wichtig,

dass Sie Ihr Unternehmen und die Mitarbeiter frühzeitig auf den

Wandel einstellen: Knüpfen Sie auch bei der Haltung der Beschäftigten

an und nicht nur bei Technologien.»



