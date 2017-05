Boardman, Ohio (ots/PRNewswire) - PeopleKeys, weltweite Experten für Persönlichkeitsanalyse und Personaleinstellung, kündigten heute die internationale Veröffentlichung eines neuen Tools an, das spezifisch zum Management und zur Motivation von Millennial-Mitarbeitern entworfen wurde. Die Behavioral Attitude Index- (BAI-)Beurteilung (https://www.discinsights.com/business-solu tions/online-products/behavioral-attitudes-index-bai.html)und der sich daraus ergebende I-SPEAK-Managementbericht widmen sich den Bedürfnissen der sich verändernden Arbeitnehmerschaft.



Dr. Brad Smith, International Director für PeopleKeys, erklärte: "Diese neue Tool basiert auf vielen Jahren Forschung. Wir stellten fest, dass viele Baby Boomer-Manager (Altersgruppe 53-71) Probleme hatten, Millennials zu verstehen und zu motivieren. Sie wollten wissen, was sie diesbezüglich unternehmen können, und wir haben eine Lösung geboten. Wir verstanden, dass manchmal Unterschiede zwischen Generationen bestehen, die jedoch nicht weiter erstaunlich sind, wenn bestimmte Schlüsselprinzipien verstanden werden."



Sowie Boomer in Rente gehen, übernehmen Millennials (Altersgruppe 22-40) mit rasanter Geschwindigkeit die Firmenränge, bleiben jedoch nicht immer in einer Position. PeopleKeys' BAI-Beurteilung konnte zeigen, warum für diese Personen bestimmte fundamentale Werte innerhalb ihrer Position nicht gegeben waren.



Da diese Generation eines der höchsten Umsatzniveaus (http://www.g allup.com/businessjournal/191459/millennials-job-hopping-generation.a spx) verzeichnet und am wahrscheinlichsten ihren Arbeitsplatz wechselt, war PeopleKeys sehr daran interessiert, herauszufinden, was diesbezüglich unternommen werden kann.



Sie fanden heraus, dass viele Millennials nicht langfristig an einem Arbeitsplatz bleiben, wenn die Work-Life-Balance nicht gehalten werden kann. Um diese Generation zu verstehen, zu motivieren und zu managen, mussten Arbeitgeber und Manager die eigentlichen Motivatoren, Leidenschaften und Werte verstehen. (http://bai.sitegemz.com/)



PeopleKeys neu veröffentlichter Behavioral Attitudes Index (BAI) und sein I-SPEAK-Bericht gestattet Managern zu verstehen, wie ihre Arbeitnehmer denken, sie zu motivieren sind und wer in erster Linie eingestellt werden sollte.



Dr. Smith fügt hinzu: "Studien zeigen, dass Millennials ihren Pflichten enthusiastisch nachkommen, wenn persönliche Leidenschaften mit der Arbeitsrolle und Unternehmenskultur übereinstimmen, und sofern ihr I-SPEAK mit den Karrierebedürfnissen (inneres Bewusstsein, sozial, politisch, wirtschaftlich, künstlerisch, Wissen) übereinstimmt, sie am Arbeitsplatz florieren und motiviert sind. Ist dies nicht gegeben, sinkt die Produktivität."



Der I-SPEAK/BAI-Bericht, der auf der PeopleKeys' DISCInsights-Seite (https://www.discinsights.com/behavioral-attitudes-index-bai.html) verfügbar ist, zeigt die Ergebnisse der BAI-Beurteilung und hilft Managern, die richtigen Mitarbeiter für ihr Unternehmen einzustellen, zu motivieren und zu behalten.



Um mehr über dieses neue Tool zu erfahren oder mit PeopleKeys eine Partnerschaft einzugehen, wenden Sie sich bitte an sales@peoplekeys.com oder Dr. Smith unter bsmith@peoplekeys.com 1-330-599-5580



