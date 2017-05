Wien - Die nachhaltigen SRI-Fonds der niederländischen Triodos Bank werden in Deutschland erstmals über die Fondsplattform der FIL Fondsbank (FFB) für unabhängige Berater und deren Kunden angeboten, so die Experten von "FONDS professionell".Bislang hätten die ausschließlich im direkten Vertrieb bei der Triodos Bank Deutschland erworben werden können. Der Datenbank-Anbieter Mountainview zähle für Deutschland insgesamt sechs zugelassene Triodos Portfolios. Darunter sei der Triodos Microfinance Fund (ISIN LU0402513328/ WKN TRIO01) - einer von nur sehr wenigen in Deutschland erhältlichen Produkten, die in Mikrokredite investieren würden.

