Wien - Emmanuel "Manny" Roman, der neue CEO von Pimco, will im Laufe eines Jahres 100 neue Mitarbeiter einstellen. Ziel ist es, das Wachstum des Anleihefonds-Riesen voranzutreiben, so die Experten von "FONDS professionell".Statt sich darauf zu konzentrieren, Kosten und Provisionen zu kürzen, um im Wettbewerb zu bestehen, wolle Pimco Geld für Neueinstellungen und Technologie ausgeben, um besser zu werden. Das habe Pimco-CEO Emmanuel Roman im Interview mit Bloomberg während der Milken Institute Global Conference in Beverly Hills gesagt. Innerhalb der nächsten zwölf Monate wolle das Unternehmen 100 neue Stellen besetzen.

