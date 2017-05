Michael Proffe, proffe-publishing.com, wirft heute einen Blick in die USA. Dort finden seiner Meinung nach fast alle großen Trends an den Börsen ihren Ursprung. Mit Apple und Activision stellt Proffe zwei Megatrends vor, die 2017 bisher äußerst positiv auf sich aufmerksam machten. Der Trendfolger erläutert außerdem, wie Anleger am besten von der Performance solcher Megatrends profitieren können.