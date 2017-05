Adidas - Aktie nach Zahlen auf Rekordhoch

Ingmar Königshofen,

boerse-daily.de

Die Konkurrenz für den Sportartikelhersteller ist groß, aber Adidas trotz souverän den Herausforderungen und überrascht mit einem Zahlenwerk über den Erwartungen. Aktionäre hievten das Papier im frühen Donnerstagshandel sogleich auf ein frisches Allzeithoch.

Adidas hat im ersten Quartal mit einem Umsatz von 5,671 Mrd. Euro (VJ: 4,769 Mrd. Euro) positiv überrascht und liegt über den Prognosen von 5,41 Mrd. Euro. beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte der Konzern mit einer Summe von 632 Mio. Euro (VJ: 490 Mio. Euro) die Latte ebenfalls hoch und lag sogar über den Prognosen von 595 Mio. Euro, das Nettoergebnis aus dem fortgeführten Geschäft beläuft sich auf 455 Mio. Euro - im Vorjahr waren es noch 350 Mio. Euro. Den Ausblick für das laufende Gesamtjahr ließ Adidas unverändert.

Der langfristige Chartverlauf der Adidas-Aktie offenbart seit 2001 einen ungebrochenen Aufwärtstrend, der sogar zur Oberseite verlassen wurde und hierdurch seit April 2016 eine Rallybeschleunigung zu verzeichnen ist. Fundamental wird zwar die Aufwärtsbewegung eindrucksvoll weiter getragen, doch gerät das Wertpapier auch mit weiter steigenden Kursnotierungen zunehmend an seine Grenzen und knabbert bereits an der runden Marke von 200,00 Euro. Dies könnte seitens der Marktteilnehmer bald für Gewinnmitnahmen genutzt werden, was die Aktie kurzzeitig unter Druck bringen könnte und hierdurch vielleicht sogar ein Short-Investment sich als die bessere Wahl in den Vordergrund drängt. Noch aber beweisen Investoren Stärke und hievten das Papier im heutigen Handel auf frische Rekordstände bei 188,95 Euro aufwärts.

Die Luft wird merklich dünner

Nach den heute vorgelegten Zahlen zum abgelaufenen Quartal bei Adidas konnten die Erwartungen abermals übertroffen werden und führten das Wertpapier kurzzeitig auf frische Rekordstände aufwärts. Möglicherweise ist das Aufwärtspotential aber bereits Großteils aufgebraucht, sodass sich nun eine längere Konsolidierungsphase einstellen könnte. Als erste Anlaufstelle bei einem nachhaltigen Kursrücksetzer unter 180,00 Euro wäre der gleitende Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 174,18 Euro zu nennen, darunter dürfte es recht schnell in den Bereich der Horizontalunterstützung bei grob 160,30 Euro weiter abwärts gehen und macht tendenziell ein Short-Investment interessanter.

Auf der Gegenseite könnte jedoch auf kurzfristiger Basis noch ein Kursanstieg an die Marke von zunächst 192,84 Euro erfolgen, darüber bei entsprechender Kursstärke sogar bis zum Bereich von rund 200,00 Euro weiter aufwärts reichen, spätestens an dieser Stelle sollte das Papier von Adidas jedoch wieder zur Unterseite abdrehen und in die erwartete Konsolidierungsbewegung eintauchen. Daher bleibt ein Investment auch nicht ganz risikolos, Anzeichen für eine direkte Trendwende sind noch nicht zu erkennen. .

Widerstände: 188,00; 88,95; 192,20; 193,40; 195,00; 196,80 Euro

Unterstützungen: 183,15; 179,35; 174,18; 168,10; 163,75; 160,30 Euro

Adidas in EUR im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.07.2016 - 04.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000A1EWWW0

Adidas in EUR im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 30.04.2012 - 04.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000A1EWWW0

Investmentmöglichkeiten

