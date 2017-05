München (ots) -



Deutsche TV-Premiere der vierten Staffel der modernen Westernserie "Longmire" ab 7. Juli 2017 immer freitags um 21.00 Uhr auf Fox - In den zehn neuen Episoden glänzt erneut besonders Robert Taylor ("Matrix") als schroffer, aber sympathischer Sheriff Walt Longmire



Der Sheriff ist zurück in der Stadt. Fox präsentiert die vierte Staffel der hochgelobten Dramaserie "Longmire" ab dem 7. Juli immer freitags um 21.00 als deutsche TV-Premiere. Auch bei den zehn neuen Episoden haben die Zuschauer wie immer bei Fox die Wahl zwischen der deutschen Synchronfassung oder dem englischen Original.



Die auch als Noir-Western bezeichnete Dramaserie "Longmire" basiert auf der erfolgreichen Krimireihe von Bestsellerautor Craig Johnson. Im Mittelpunkt steht Walt Longmire, der als Sheriff des fiktiven Absaroka County vor der atemberaubenden Naturkulisse Wyomings komplizierte Kriminalfälle lösen und sich gleichzeitig den Dämonen seiner eigenen Vergangenheit stellen muss. Kongenial verkörpert wird der schroffe, einsame, aber eben auch sympathische Typ von Robert Taylor ("Matrix"). In weiteren Rollen sind u.a. Katee Sackhoff ("Battlestar Galactica"), Lou Diamond Phillips ("Young Guns") und Cassidy Freeman ("Smallville") zu sehen. Auch Zahn McClarnon ("Fargo") ist wieder mit dabei.



Über Staffel 4:



Zu Beginn der vierten Staffel von "Longmire" können Sheriff Walt Longmire (Robert Taylor) und seine Deputys endlich aufatmen: Der geheimnisvolle "Weiße Krieger", der Deputy Branch Connally (Bailey Chase) erbarmungslos verfolgt hatte, ist tot. Der Sheriff hat die Unschuld seines besten Freundes Henry Standing Bear (Lou Diamond Phillips) bewiesen und ihn so aus dem Gefängnis befreit. Zudem kann der lange ungesühnte Mord an Walts Ehefrau allem Anschein nach endlich aufgeklärt werden, denn Walt glaubt, den Mörder identifiziert zu haben. Und sogar Vics (Katee Sackhoff) Privatleben wendet sich zum Besseren - sie ist frisch von Sean (Michael Mosley) geschieden. Doch das Glück in Absaroka County ist nicht von langer Dauer: Mit der Eröffnung eines neuen Casinos im Reservat halten neue Probleme Einzug in Walts beschauliches Revier. Noch dazu stellt sich heraus, dass es Menschen gibt, die die Vergangenheit nicht ruhen lassen können - bis sie nach vielen Jahren für ein lange zurückliegendes Unrecht blutige Rache schwören...



Sendetermine: - Deutsche TV-Premiere der zehnteiligen vierten Staffel "Longmire" ab 7. Juli 2017 freitags ab 21.00 Uhr auf Fox - Alle Episoden im Anschluss an die Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand und mit Sky Ticket verfügbar



