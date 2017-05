Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Starke Quartalszahlen der Unternehmen und eine gute Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone treiben die Kurse am Donnerstag auf neue Hochs. Der DAX hat bei 12.640 Punkten den dritten Tag in Folge ein Rekordhoch markiert. Am Mittag steigt der deutsche Leitindex um 0,9 Prozent auf 12.636 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 rückt um 0,8 Prozent auf 3.615 Punkte vor. Die Börsen in Amsterdam, Brüssel, Wien und Paris sind auf die höchsten Kurse seit der Finanzmarktkrise 2008 gestiegen.

In Paris stützt auch das gute Abschneiden des sozialliberalen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron in der TV-Debatte mit der rechtspopulistischen Marine Le Pen am Vorabend. "Ein Sieg Macrons ist nach dem gestrigen TV-Duell eine ausgemachte Sache für die Börse. Damit dürfte die politische Situation in Europa wieder etwas sicherer geworden sein", sagt Jochen Stanzl von CMC Markets. Der Pariser CAC-40-Index steigt um 0,9 Prozent.

Rückenwind für Aktien kommt auch von der Konjunktur: In Spanien und Italien, zwei Sorgenkindern der Eurozone-Peripherie, haben Umfragen unter Einkäufern in Service-Unternehmen die Konsensprognosen von Volkswirten im April übertroffen, in Italien sogar deutlich. "Die freundlichen Wachstumsperspektiven werden damit unterstrichen", sagt Ralf Umlauf von der Helaba.

Euro steigt, Bundesanleihen und Gold werden verkauft

Die soliden Umfrageergebnisse stützen auch den Euro, der zum US-Dollar bis auf 1,0940 aufgewertet hat. Am Mittwoch notierte der Kurs bei 1,0884 Dollar. Allerdings schaffte es die Gemeinschaftswährung in den vergangenen sieben Handelstagen nicht über die Marke von 1,0950 Dollar.

Bundesanleihen erleben dagegen einen schwarzen Tag. Als sichere, aber niedrig verzinste Anlage werden sie verkauft. Auch Gold wird von Investoren erneut gemieden, die Feinunze ist im Tagestief mit gut 1.233 Dollar auf den niedrigsten Preis seit sechs Wochen gefallen. "Für Gold sieht es eher schlecht aus. Das Edelmetall leidet unter der Rally an den Aktienmärkten", sagt Milan Cutkovic von Axitrader. Auch die geopolitischen Sorgen als Kurstreiber für das Gold seien etwas in den Hintergrund getreten.

Die gute Stimmung spiegelt sich auch in den zahlreichen Quartalsberichten der Unternehmen wider. BMW hat den Konzerngewinn im ersten Quartal um fast ein Drittel auf 2,15 Milliarden Euro gesteigert. Der Kurs zieht um 1,8 Prozent an. Bei Adidas liegt der Betriebsgewinn um 7 Prozent über der Konsensprognose. Die Aktie steigt um 1,7 Prozent auf den höchsten Stand ihrer zwanzigjährigen Börsenhistorie.

Zu den wenigen Kursverlierern im DAX zählen Infineon mit einem Abschlag von 1,6 Prozent. Der Hersteller von Halbleitern hat die Ziele für das Geschäftsjahr 2016/2017 bekräftigt. Die Aktie ist seit Jahresbeginn bereits um 17 Prozent gestiegen, nun nehmen Anleger Kursgewinne mit. Gleiches gilt für die Siemens-Aktie, die trotz guter Ergebnisse in den Monaten Januar bis März auf der Stelle tritt.

Auch an den anderen europäischen Börsen kommen die Quartalsergebnisse und Ausblicke etlicher Blue-Chip-Unternehmen gut an. So reichen die Kursgewinne von HSBC, Swiss Re, Anheuser Busch Inbev, Air France-KLM und Royal Dutch Shell von 1,4 bis zu 4 Prozent.

Papiere der Societe Generale geben um 0,4 Prozent nach trotz guter operativer Ergebnisse. Das Geldhaus muss in einem Prozess wegen Bestechung knapp eine Milliarde Euro an einen libyschen Staatsfonds zahlen, wie der Londoner High Court of Justice am Donnerstag geurteilt hat.

Bei den deutschen Nebenwerten verteuern sich Rheinmetall um 2,3 Prozent. Sowohl in der Automobilsparte als auch im Rüstungsgeschäft liegen Umsatz und Gewinn über den Erwartungen. Bei Freenet ist der Konzerngewinn im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben, der Kurs gibt um 1,3 Prozent nach. Eine Kaufempfehlung von UBS für Osram lässt den Kurs um 2,1 Prozent steigen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.614,84 0,80 28,59 9,86 Stoxx-50 3.220,68 0,49 15,84 6,98 DAX 12.636,01 0,86 108,17 10,06 MDAX 24.904,51 0,67 166,13 12,24 TecDAX 2.125,14 0,39 8,32 17,30 SDAX 10.807,37 0,44 47,24 13,53 FTSE 7.265,26 0,42 30,73 1,71 CAC 5.348,23 0,89 47,24 9,99 Bund-Future 160,99 -0,54 0,16 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.55 Uhr Mi, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0930 +0,34% 1,0893 1,0912 +3,9% EUR/JPY 123,44 +0,47% 122,87 122,63 +0,4% EUR/CHF 1,0846 +0,12% 1,0832 1,0815 +1,3% EUR/GBP 0,8482 +0,30% 0,8457 1,1824 -0,5% USD/JPY 112,94 +0,14% 112,79 112,36 -3,4% GBP/USD 1,2884 +0,02% 1,2882 1,2904 +4,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,47 48,18 -1,5% -0,71 -16,4% Brent/ICE 50,29 50,79 -1,0% -0,50 -14,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.234,49 1.238,38 -0,3% -3,89 +7,2% Silber (Spot) 16,50 16,44 +0,4% +0,06 +3,6% Platin (Spot) 902,50 897,50 +0,6% +5,00 -0,1% Kupfer-Future 2,52 2,53 -0,6% -0,02 +0,2% ===

Kontakt zum Autor: benjamin.krieger@dowjones.com

DJG/bek/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2017 06:55 ET (10:55 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.