DAX steigt unaufhörlich - Wie lange noch?

Auch heute erreicht der DAX wieder neue Rekordstände. Wann wird dem deutschen Leitindex die Luft ausgehen - Dies ist schwierig abzuschätzen, das Momentum ist stark.

Fakt ist jedoch, dass nun eine saisonal schwache Phase beginnt ("Sell in May and go away!" ?). Die größeren Korrekturbewegungen der letzten Jahre fanden fast immer im Sommer statt - und dies oft, nachdem vorher Allzeithochs erreicht wurden. In 2011 ging es von Juli bis September über 30% nach unten. Im Jahre 2012 wurde das Jahrestief unter 6.000 (!) Punkten im Juni erreicht.

Im Bullenjahr 2013 gabe es eine etwas moderatere Korrekturbewegung um knapp 10% von Ende Mai bis Anfang Juli. In 2014 wurde ein vorläufiges Jahreshoch und Allzeithoch knapp über 10.000 Punkten Anfang Juni erreicht, danach korrigierte der DAX bis Anfang August um ca. 11%. Im Jahre 2015 wurde das absolute Jahreshoch und Allzeithoch Mitte April erreicht. Anschließend folgte eine Korrekturbewegung bis Ende August um über 20%. Und auch in 2016 setzte eine Korrekturbewegung Ende April ein, die bis Ende Juni einen Rücksetzer um etwa 11% nach sich zog.

Damals wurde das Tief am 27.06.2016 bei 9214,10 DAX-Punkten erreicht. Seitdem geht es mehr oder weniger geradewegs gen Norden. Mittlerweile knapp 37% Kursgewinn im DAX seit diesem Tag.

