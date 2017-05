Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Siemens auf "Neutral" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. In der Flugzeugindustrie zeichne sich durch neue technologische Trends eine strukturelle Wende ab, schrieb Analyst Olivier Brochet in einer Studie vom Donnerstag. In Bereich der Automatisierung erscheine hier der Elektronikkonzern Siemens in der stärksten Position./tav/zb

ISIN: DE0007236101